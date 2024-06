HEDON Craft Brewery, Bar & Apartments in Balatonvilágos

Brauereibesichtigungen werden auch in deutscher Sprache angeboten

Handwerklich gebraute Biere haben in Ungarn eine lange Tradition, sie erleben seit einigen Jahren mit neu gegründeten Craft-Beer- und Gasthausbrauereien eine regelrechte Renaissance. Die typischerweise in kleineren Mengen produzierten Biere bilden einen feinen Gegenpol zu den industriell gefertigten Bieren und haben einen ganz eigenen Geschmack. Die Mikrobrauereien stellen sich alljährlich auf Festivals der Craft-Beer-Brauereien vor und erfahren viel Zuspruch.





Die Brauerei HEDON Craft Brewery in Balatonvilágos hat sich einen hervorragenden Platz auf dem ungarischen Markt erobert. Von einer kleinen Privatbrauerei ging es mit guten Braumeistern und ambitionierten jungen Mitarbeitern steil nach oben. HEDON erkannte den Trend der Zeit: Biergenuss mit individuellen Bieren von hoher Qualität. Schon nach wenigen Jahren intensiver Arbeit zählen die mit viel Liebe und Sachverstand gebrauten HEDON-Biere zu den beliebtesten Sorten im Lande. Und sie haben Namen, die man sich merken sollte, wie Credo, Niko, Helmut oder Balatonvilágosi. Alle Sorten sind unter www.hedon.hu aufgeführt, wo die Biere auch bestellt werden können.

HEDON Craft Brewery, Bar & Apartments ist auf dem Hochufer von Balatonvilágos zu finden und könnte sich durchaus um den Titel „Brauerei mit dem schönsten Panorama“ bewerben. Die Brauerei heißt das ganze Jahr über Besucher willkommen. Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten sind auf der Website einsehbar.

Darüber hinaus bietet HEDON bei Voranmeldung Brauereibesichtigungen auch in deutscher Sprache an. Während des 1-2-stündigen Rundgangs erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Kunst des Craft Brewing. Sie erleben den gesamten Prozess des Brauens, von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Abfüllung der Biere. Außerdem verkosten sie 4 Biersorten direkt aus dem Tank. Der Preis für eine Brauerei-Tour beträgt 4.900 Forint pro Person, Führungen werden für mindestens 4 Teilnehmer durchgeführt, bei größeren Gruppen, wie Vereine, Firmenteams, Stammtische für bis zu maximal 50 Personen. Auf Wunsch werden auch Speisen serviert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im HEDON Taproom können die Besucher die gesamte Produktpalette der Brauerei bestaunen und seit kurzem auch Biere mit eigenem Etikett bestellen. Dafür muss lediglich das Etikett selbst entworfen werden. Wenn sie diesen Wunsch im Vorfeld bei der Terminbuchung angeben, können die Teilnehmer der Brauereiführung als Andenken einen Karton ihres eigenen Pilsener Bieres mitnehmen. Der Preis für 24 eigene 0,33-Liter-Dosen Pilsener Bier beträgt 16.800 Forint. Anmeldung zur Brauereibesichtigung und Bestellung von Bier mit eigenem Etikett unter E-Mail: uzem@hedon.hu oder rendeles@hedon.hu sowie Telefon: 0036 (70) 521-5044.

Die modernen, klimatisierten, mit amerikanischer Küche, Duschbad, Wohn- und Schlafzimmer sowie Terrasse ausgestatteten HEDON-Apartments für bis zu 4 Personen sind für Gäste gedacht, die etwas länger bleiben, das Bier, das herrliche Panorama und den Balaton genießen wollen. Die gesamte Anlage ist familien- und hundefreundlich. Apartmentreservierungen unter E-Mail:

hedonapartments@gmail.com und Telefon: 0036 (20) 286-1160.

Das Team der HEDON Craft Brewery freut sich auf Ihren Besuch!

HEDON Craft Brewery, Bar & Apartments

8171 Balatonvilágos, Petőfi Sándor utca 46.

E-Mail: info@hedon.hu

Website: www.hedon.hu