Der Garten im Mai – Gartenratgeber 5/19

Steckzwiebeln, Dill, Kräuter pflanzen, Ableger von Wein, Himbeeren und Brombeeren, Weidenzaun für große und kleine Gärten, Apfel-/Obst-Zaun, Mondkalender im Mai 2019 uvm.

Gemüse und Kräuter

Steckzwiebeln nicht zu tief setzen

In lehmigen/schweren Böden dürfen Steckzwiebeln maximal 1 cm tief in die Erde und müssen oben noch heraus schauen, sie wachsen sonst langsam und faulen schnell. Da der lehmige Boden immer noch zu kalt ist und sich schlecht erwärmt.

Wächst ihr Dill nicht?

Sie säen jedes Jahr Dill aus und der wächst nicht, während andere behaupten, das wäre wie ein Unkraut? Das kann am Boden liegen. Dill braucht wie Knoblauch lehmige Böden, um gut zu wachsen. Ist der Boden zu sandig, wird er nur schlecht klarkommen.

Kräuter pflanzen

Sie können nun anfangen Ihre Kräuter in den Garten zu pflanzen. Kalken Sie bei Salbei, Thymian, Lavendel und Estragon vorher den Boden, bei Kerbel, Bärlauch und Schnittlauch nicht.

Lavendel und auch Salbei sollte windgeschützt stehen. Es hilft beim Anwachsen die Kräuter zurückzuschneiden. Brechen Sie bei allen Topfkräutern den Wurzel-Topf auf, damit die Wurzeln in alle Richtungen zeigen und wachsen können. Gießen Sie gut an. Sie können auch starke Pflanzen teilen und an neue Orte pflanzen.

Obst

Ableger von Wein machen

Wenn Sie jetzt einen langen letztjährigen Trieb in einer Schlaufe durch den Boden ziehen und dann wieder heraus führen (wenigstens 3 Knospen und 20 cm Stiel sollten im Boden sein, an der tiefsten Stelle mindestens 10 cm tief), dann wurzeln diese übers Jahr an und Sie können im nächsten Frühjahr eine neue, wurzelechte Weinpflanze ernten. Wenn die Wurzeln gewachsen sind, können diese dann von der Mutterpflanze getrennt werden. Wenn mehr als 3 Knospen („Augen“) aus der Erde schauen, dann entfernen Sie den restlichen Trieb oberhalb dieser oder ziehen sie ihn Mehrfach durch den Boden.

Sie können auch Ableger von Himbeeren und Brombeeren machen.

Zimthimbeere / Wohlriechende Himbeere – Rubus odoratus

Wer seinen Garten mit tollen Blüten und Früchten anreichern will, sollte sich eine Zimthimbeere setzen. Diese ist ähnlich groß wie eine Himbeere, aber die Blüten sind sehr groß und deutlich sichtbar, rosa und duften angenehm. Wenn Sie allerdings Früchte ernten wollen, brauchen Sie immer 2 Arten von dieser Himbeere. Fragen Sie in der Baumschule, ob das Aussaaten sind, die sich bestäuben können oder kaufen Sie gezielt 2 Sorten, denn sonst haben Sie nur einen schönen, duftenden Blühstrauch.

Brombeeren mit Stacheln schmecken meist besser

Eine gute Brombeeresorte für den Garten ist die ‚Theodor Reimers‘. Sie ist zwar stachelig, aber dafür schmeckt sie viel besser als manche stachellose Sorte, denn teile der Aromen sind beim Wegzüchten der Stacheln mit verloren gegangen. Die Tayberry ist eine Kreuzung aus Himbeere und Brombeere. Es gibt die reine ‚Tayberry‘ als Sorte, was die erste Auslese war. Diese ist sehr stachelig, die reifen, dunkelroten Früchte schmecken sehr fruchtig und süß, aber weder nach Brombeere noch nach Himbeere. Es gibt auch Stachellose Auslesen wie die ‚Buckingham Tayberry‘ und die ‚Loganberry‘, diese sind aber Geschmacklich nicht ganz so intensiv.

Allgemeines im Garten

Lebender Weidenzaun für große und kleine Gärten

Sie können eine Zaun pflanzen und wachsen lassen. Gut eignen Sich dafür Weiden, wo Sie jetzt Zweige schneiden oder kaufen können und in 10 cm Abstrand mit einem Winkel von 50 – 60 ° (vom Boden aus gemessen) in die Erde stecken. Die Ruten sollten 1 m oder länger sein, aber vom letzten Jahr, damit sie noch biegsam sind. 10 – 25 cm sollten die Ruten in die Erde. Wenn Sie sie ähnlich einem Jägerzaun anordnen, aber bei jeder Querung kreuzen, werden diese als Zaun sehr stabil wachsen. Wenn Sie nicht wollen, dass dieser Zaun zu groß wird, nutzen Sie die Korbweide (Salix viminalis) diese bleibt eher dünn und klein und wird kein großer Baum. Die Zweige dieser sind viel weicher als anderer Weiden und lassen sich schön zum Flechten nutzen. Früher wurde sie in Weinbergen zum Anbinden statt Schnur (die zu teuer war) genutzt.

Sie können die neu austreibenden Triebe mit in das Flechtwerk einflechten oder Sie schneiden diese Hecke wie alle anderen und freuen Sich über das Geflecht im Inneren. Mit der Zeit werden die Triebe dicker und verwachsen zu einer nahezu geschlossenen Wand.

Apfel-/Obst-Zaun

Analog zum Weidenzau können Sie auch einen solchen als Spalier aus jungen Äpfeln ziehen (in der Baumschule nach letztjährigen veredelten Bäumen fragen oder diese extra bestellen). Der Abstand zwischen den Pflanzen sollte dann aber 20 – 30 cm betragen, denn in den Lücken sollen ja noch Äpfel wachsen. Wenn diese Austreiben, kürzen Sie alle Seitentriebe auf 2 – 5 cm ein und halten diese dabei. Dort setzt der Zaun dann Blüten an und später Früchte. Dies ist ein einfaches und praktisches Spalier – wer hat schon einen Zaun, der Früchte trägt? Auch andere Obstsorten eignen sich für solche flechtzäune. vorzugsweise solche, die nicht so oft geschnitten werden müssen, wie rote und weiße Johannisbeeren, Jostabeeren, Quitten, Birnen, Pflaumen und Scheinquitten. Durch Monilia (Trieb- und Spitzendürre) eignen sich Kirschen nicht so gut und es müssen resistente Sorten genommen werden, da sonst junge Teile der Hecke schnell absterben können.

Schneebälle zu Ostern

Duftsträucher bereichern jeden Garten. Sie erhöhen die Erlebnisvielfalt. Besonders toll riechen Schneebälle (Virburnum). Eine empfehlenswerte Pflanze ist der Duftschneeball (Virburnum farreri) der zweimal im Jahr blüht, einmal im Oktober/November und einmal im Februar/März. Aber auch andere Schneebälle wie der Osterschneeball (Viburnum burkwoodii) sind eine Bereicherung für jeden Garten. Viele Baumschulen haben verschiedene Schneebälle jetzt zur Blüte vorrätig. Sie können mit Schneebällen duftende Blüten bis in den Juni hinein bekommen.

Gärtnern mit dem Mond im Mai 2019

Fruchttage: 4, 5, 12, 13, 21, 22, 23, 31. An Fruchttagen im zunehmenden Mond ist das Säen, Pflanzen und Ernten von fruchttragenden Pflanzen besonders begünstigt. Bei abnehmendem Mond Schnittarbeiten. Wurzeltage: 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25. Die Wurzeltage sind besonders günstig zur Aussaat, Pflanzung und Pflege von Wurzel- und Knollengemüse. Blütentage: 8, 9, 18, 26, 27. Blütentage wirken sich positiv auf Pflegearbeiten und Aussaat von Blumen und Blütenpflanzen, sowie Heil- und Küchenkräutern bei denen die Blüten Verwendung finden aus.Blatttage: 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 28, 29, 30. An Blatttagen sollten Salate, Blattgemüse und Kräuter bei denen das Blattwerk Verwendung findet gesät und gepflanzt werden.

