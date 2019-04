Ungarische Wirtschaft erreicht Vollbeschäftigung

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Ungarn erreichte im Januar-März 2019 erneut 3,6%, ist somit unverändert gegenüber dem vorangegangenen Dreimonatszeitraum und sank von 3,9% zwölf Monate zuvor, so das Statistische Zentralamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit bei den 15- bis 74-Jährigen. Absolut gesehen gab es 165.700 Arbeitslose, 2.500 weniger als im Vorjahreszeitraum und 12.200 weniger als im Jahr 2018. Die Arbeitslosenquote in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen lag bei 11,2%. Die Arbeitslosen in dieser Altersgruppe machen mehr als ein Fünftel aller Arbeitslosen aus, so KSH.

Arbeitslose Ungarn verbrachten im Durchschnitt etwa 13,9 Monate auf der Suche nach einer Beschäftigung und 37,6% der Arbeitslosen suchten ein Jahr lang oder länger Arbeit. Bei den 15- bis 74-Jährigen lag die Zahl der Beschäftigten bei 4.497.100, das sind 61.900 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Beschäftigungsquote lag bei 60,6% und stieg damit um 1,0 Prozentpunkte.

Die Zahl der Beschäftigten umfasste 121.000 Ungarn in betreuten Arbeitsverhältnissen und 108.900 im Ausland. Die Zahl der auf dem inländischen primären Arbeitsmarkt Beschäftigten stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,1% auf 4.267.200, während die Zahl der geförderten Arbeitnehmer um 23,6% zurückging. Die Zahl der im Ausland tätigen Personen stieg um 12,8%.







Der Chefanalyst der ING Bank, Péter Virovácz, sagte, die ungarische Wirtschaft habe angesichts ihrer derzeitigen Arbeitsmarktstruktur Vollbeschäftigung erreicht. Ohne eine umfassende Arbeitsmarktreform könnte die Arbeitslosenquote für den Rest des Jahres bei etwa 3,6% bleiben. Der Takarékbank-Analyst András Horváth sagte, die Beschäftigungsquote könnte um rund 4 Prozentpunkte verbessert werden, basierend auf der Leistung wettbewerbsfähigerer EU-Mitgliedstaaten. Die verfügbaren Arbeitskräfte sind jedoch gering qualifiziert und staatliche Maßnahmen und mehr Ausbildung wären für diese Verbesserung erforderlich. Die Erste Bank-Analystin Orsolya Nyeste sagte, Unternehmen haben eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften, mehr Menschen werden auf dem primären Arbeitsmarkt beschäftigt, was sich in der sinkenden Zahl der betreuten Arbeitskräfte widerspiegelt.