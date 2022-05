Ungarn: Arbeitslosenquote sinkt im März auf 3,6 Prozent

Die ungarische Arbeitslosenquote lag im März bei 3,6 % und sank damit von 3,8 % im Februar und 4,0 % im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit von Personen zwischen 15 und 74 Jahren. In absoluten Zahlen gab es 176.000 Arbeitslose, 9.200 weniger als im Vormonat und 17.700 weniger als im März 2021. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote lag im März ebenfalls bei 3,7 % und ist damit gegenüber 3,8 % im Februar und 4,5 % zwölf Monate zuvor leicht gesunken. Die monatliche Arbeitslosenquote für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen lag bei 3,6 %, gegenüber 3,9 % im Vormonat und 4,1 % ein Jahr zuvor.

Das KSH wies darauf hin, dass die Daten der Nationalen Arbeitsverwaltung (NFSZ) zeigen, dass Ende März 251.000 Arbeitssuchende registriert waren, was einem Rückgang von 17,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Beschäftigungsquote für die Altersgruppe der 15- bis 74-Jährigen erreichte im März 64,0 % und stieg damit von 63,6 % im Februar und 62,6 % zwölf Monate zuvor. In absoluten Zahlen gab es im März 4.697.000 Erwerbstätige, 29.200 mehr als im Februar und 81.000 mehr als zwölf Monate zuvor. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Altersgruppe lag bei 4.873.000, was einer Erwerbsquote von 66,4 % entspricht.