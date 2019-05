Ungarn gibt 4,8 Prozent des BIP für Familienbeihilfen aus

Ungarn glaubt, dass es allein gedeihen und die Alterung seiner Bevölkerung rückgängig machen kann, sagte die für Jugend und Familie zuständige Staatssekretärin, Katalin Novák auf einer Konferenz in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Alterung der Bevölkerung ist ein wachsendes Problem, und junge Menschen haben nicht genug Kinder oder können sich nicht verpflichten, die Anzahl der Kinder zu haben, die sie sich wünschen würden, sagte Katalin Novák auf der Konferenz „Shift Towards a Family-friendly Europe“. Die Regierung arbeite seit 2010 daran, dieses Problem zu lösen, indem sie Familien unterstütze und einen familienfreundlichen Ansatz für alle Bereiche der Verwaltung anwende, sagte Novák. Heute wendet die Regierung doppelt so viel für Familienbeihilfen auf wie 2010, sagte sie und fügte hinzu, dass Ungarn 4,8% des BIP für Familienunterstützungsprogramme ausgibt, den höchsten Anteil in Europa.







Kazimierz Kuberski, der stellvertretende polnische Familienminister, sagte auf der Konferenz, dass die polnische Regierung auch die Verbesserung ihrer demografischen Situation für vorrangig halte. Die polnische Regierung hat auch eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Paare zu ermutigen, Kinder zu bekommen, fügte Kuberski hinzu. Radka Maxová, Mitglied des Oberhauses des tschechischen Parlaments, zitierte die jüngsten Umfragen und sagte, dass der Lebensstandard der größte Faktor für die Entscheidung von Paaren sei, Kinder zu bekommen. Maxová sagte, dass die tschechische Regierung Familienbeihilfen für jede soziale Altersgruppe anbietet.