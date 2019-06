Hollywood in Ungarn: Hier entstehen Kinohits

Auf der Suche nach neuen Drehorten hat sich Hollywood schon länger aus seiner Komfortzone und Studiokomplexen fortbewegt und europäische Alternativen entdeckt. Neben Großbritannien und Südeuropa werden osteuropäische Länder immer häufiger als Drehorte gewählt.

Besonders Ungarn ist zum Geheimtipp für Produzenten und Location Scouts geworden. Grund sind zum einen die kostengünstigen Mieten und Produktionskosten, zum anderen überzeugen die Städte mit ihren historischen Fassaden und Aufmachungen. Als Double für viktorianische Städte oder altertümliche Szenarien durfte Budapest bereits öfters in Erscheinung treten. Mit dem Bau der Korda Studios bietet Ungarn gleichfalls eine hochmoderne Produktionsstätte an, die sich im Vergleich mit den milliardenschweren Studios in Los Angeles nicht verstecken braucht.

Von Mila Kunis bis zum Terminator

Namhafte Schauspieler wie Mila Kunis, Dwayne Johnson oder Heath Ledger haben sich bereits in der Nähe des Balatons eingefunden, um ihren Filmen das richtige Setting zu verleihen. In der 2018er Agentenkomödie Bad Spies nimmt Mila Kunis einen geheimen Auftrag an, um zu erfahren, wer ihr Freund tatsächlich war. Die Reise im Film gar zwar nicht nach Ungarn, sondern endet in Wien, doch die Kulissen der österreichischen Hauptstadt wurden zum Teil in Ungarn gefunden und übernahmen in diesem Fall das Setting.

Mit dem am 24. Oktober erscheinenden sechsten Terminator-Film Dark Fate kommt in diesem Jahr eine weitere Produktion in die Kinos, die zum Großteil in Ungarn gedreht wurde. Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton besuchten bereits 2018 die Region rund um den Balaton, um das Action-Spektakel von Regisseur Tim Miller zu drehen. Der actionreiche Film wird an die Geschehnisse des zweiten Teils anknüpfen und die Zukunft der Menschheit vor eine neue Herausforderung stellen. Dem Kinozuschauer sei versichert: Budapest wird erzittern!

Vor allem Actionfilme zu den griechischen Götter scheinen gerne im Balaton gedreht zu werden. So mischte auch Muskelpaket Dwayne „The Rock“ Johnson 2014 die altehrwürdige Stadt Budapest und Umgebung bereits auf. Als Hercules ließ er unter der Regie von Brett Ratner die Fäuste fliegen. Zwar spielte der Film an der Kinokasse weniger ein als erwartet ein, doch den Trend in Richtung Historienfilme trafen die Macher in jedem Fall. Das Konkurrenzprojekt The Legend of Hercules mit Kellan Lutz aus demselben Jahr erzählte eine ähnliche Geschichte des Sohn Gottes und auch im Gamingbereich ist das Thema Götter immer noch ein echtes Highlight. Die Thematik der Götter ist jedoch ein generell beliebtes und das erklärt auch die Vielzahl an solchen Filmproduktionen in der ungarischen Filmlocation. Beispielweise wird das Spiel Fight of Gods auf Steam bestens bewertet und gleichzeitig zählt CasinoWings das Spiel Age of Gods als progressiver Slot zu einem der fünf beliebtesten Slot Games überhaupt. Die fantastischen Geschichten über Fabelwesen und Mythen wird Ungarn noch einige Zeit mit Filmproduktionen versorgen. Aktuell ist Henry Cavill für die Netflix-Serie The Witcher vor Ort im Einsatz.

Urlaub mit Star-Faktor

Der Urlaub am Balaton kann mit einem Besuch verschiedener Drehorte in der Umgebung verbunden werden. Listen und Übersichten der Drehorte findet man im Internet und in Foren. Begeisterte Fans und Filmliebhaber tragen detailliert zusammen, welche Szene von welchem Film wo gedreht wurde. Egal, ob man den jeweiligen Film gesehen hat oder nicht – der Hauch von Hollywood schwebt über den Locations in jedem Fall. Mit etwas Glück begegnet man einer aktuellen Produktion und läuft seinem Lieblingsschauspieler in die Arme. Die Chancen stehen geht: Erst vor kurzem hat Ungarn weitere steuervergünstigte Produktionsmaßnahmen bereitgestellt, um den Standort als gefestigte Location weiter zu etablieren.