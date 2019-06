Budapest: Suche nach vermissten Personen mit 15 Booten

Die Wasserschutzpolizei der Donau sucht mit 15 Booten nach vermissten Personen aus der Kollision in der vergangenen Woche auf einem über 200 Kilometer langen Flussabschnitt zwischen Budapest und der Südgrenze des Landes, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Polizei sucht auch mit Hunden nach den Leichen und drei der vermissten Personen wurden bisher mit ihrer Hilfe entdeckt, sagte Richárd Prohászka auf einer Pressekonferenz. Sonargeräte, Suchscheinwerfer und Nachtsichtgeräte werden ebenfalls eingesetzt.

Die Suche nach vermissten Personen begann unmittelbar nach der Kollision und wird fortgesetzt, bis alle Leichen gefunden sind, sagte er. Auch andere Wasserbehörden seien an der Suche beteiligt. Auf eine Frage hin sagte er, dass die Leiche eines ungarischen Besatzungsmitglieds vom Vergnügungsschiff Hableány dank eines Bürgerberichts vom Donnerstag gefunden wurde. Als Antwort auf eine weitere Frage sagte er, es gebe keinen Plan, Zivilisten in die Suchaktion einzubeziehen.







Die nationale Wasserwirtschaftsbehörde sagte am Freitag, der Wasserstand der Donau sei noch im Steigen begriffen. In den Einzugsgebieten des Flusses wird erwartet, dass die Schneeschmelze den Wasserstand in den nächsten Tagen um einige Zentimeter nach oben treiben wird. Ein Hochwasseralarm ist entlang der 350 km des Flusses in Ungarn vorhanden, sagte die Behörde in einer Erklärung. Zu einem Zeitpunkt, der auf der Grundlage von Prognosen festzulegen ist, wird erwartet, dass die slowakischen Behörden in naher Zukunft den Zufluss über den Zeitraum von vier Stunden behindern, fügte die Behörde hinzu. Der Wasserstand lag am Freitag um 10 Uhr bei 466 cm und wird voraussichtlich erst am nächsten Mittwochabend auf unter 400 cm fallen, heißt es.

Die Slowakei trägt dazu bei, die Senkung des Wasserspiegels der Donau zu beschleunigen, um die Operation zur Erhöhung des Wracks zu unterstützen, sagte eine Sprecherin der Nationalen Wasserdirektion (OVF) am Donnerstag. Gabriella Siklós sagte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender M1, dass sich der OVF mit der Bitte an sein slowakisches Gegenstück gewandt habe, die Strömung im Oberlauf zu behindern, um das Verebben flussabwärts zu beschleunigen. Der große Kran kann sich dann dem Wrack nähern und beginnen, es anzuheben.