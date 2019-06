Verlängerte Öffnungszeiten bei ALDI in Ungarn

Saisonöffnungszeiten gelten vom 1. Juni bis 31. August 2019

Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, erwarten die zehn Geschäfte von ALDI rund um den Balaton, sowie die Geschäfte am Velence-See, in Veszprém, Tapolca und Hajdúszoboszló ihre Kunden vom 1. Juni bis 31. August mit verlängerten Öffnungszeiten, heißt es in einer diesbezüglichen Pressemitteilung.





In der Tourismussaison hat ALDI in Siófok, Balatonlelle, Keszthely, Balatonfüred in der Fürdö utca, in Szántód und Balatonalmádi Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr, sonntags von 7 bis 20 Uhr, in Veszprém und Hajdúszoboszló Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr, sonntags von 8 bis 18 Uhr, in Tapolca Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr, sonntags von 7 bis 20 Uhr, sowie in Gárdony Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr, sonntags von 7 bis 20 Uhr geöffnet. ALDI in der Petöfi Sándor utca von Balatonfüred öffnet wochentags bereits um 6.30 Uhr.







Am Parkplatz des ALDI-Marktes in Veszprém wird in Kürze eine neue Tankstelle für Elektroautos in Betrieb genommen.