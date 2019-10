Tourismus in Ungarn: Ein positiver Aufwärtstrend

Von der schönen Stadt der Lichter Budapest bis hin zu den vielen malerischen Dörfern und der fantastischen Landschaft vermittelt Ungarn auf Schritt und Tritt ein starkes Gefühl für Geschichte und Tradition. In den letzten 10 Jahren hat Ungarn als Tourismusziel einen stetigen Anstieg verzeichnet.

Mit seiner Hauptstadt Budapest, seinen Casinos und dem international bekannten Musikfestival Sziget im Sommer ist Ungarn ein Reiseziel, dass für alle Altersgruppen reizvoll ist. Obwohl Budapest zu Recht im Vergleich zu Städten wie Prag und sogar Paris die mit Abstand größte Touristenattraktion des Landes darstellt, befinden sich nicht alle aufregenden Orte und Aktivitäten in Ungarn in der Hauptstadt. Mit Attraktionen wie dem Plattensee, zahlreichen Burgen und Schlössern bietet das kleine Binnenland Ungarn viel Abwechslung.

Naturerlebnis Plattensee

Der von Weinbergen, Vulkanbergen und Thermalbädern umgebene Plattensee ist perfekt für Sonnenhungrige, Feinschmecker, Musikliebhaber, Wassersportler und Familien gleichermaßen. Jedes Jahr zieht es Tausende Einheimische und Touristen, vor allem aus den Nachbarländern, an den größten See Mitteleuropas mit seiner 200 Kilometer langen Küste. Der Plattensee ist zudem fast 80 Kilometer lang und in der Mitte 7,8 Kilometer breit. Da der Balaton nur rund eine Stunde Autofahrt von Budapest entfernt ist, ist er auch das ideale Ausflugsziel für eine Tagestour. Besonders reizvoll ist es jedoch im Sommer am Balaton, wenn man sich in einem der vielen Seebäder von der ungarischen Hitze abkühlen, eine Bootstour unternehmen, Segeln oder rudern kann. Rund um den See kann man die sanften Hügel des Nordufers durchstreifen, einen erloschenen Vulkan im Tapolca-Becken besteigen, auf den Lavendelfeldern von Tihany Pflanzen pflücken und im Nationalpark Balaton-Hochland Wildschweine, Luchse und Hirsche beobachten. Die beste Aussicht genießt man auf dem Badacsony Hügel an der Nordseite des Sees. Die nordöstliche Ecke des Sees ist nur eine Autostunde von Budapest entfernt. Wenn man mehrere Städte vom Plattensee auf einmal erkunden möchten, ist es am besten, ein Auto zu mieten. Ansonsten kann man vom Déli-Bahnhof in Buda oder Keleti-Bahnhof in Pest mit dem Zug zu Orten wie Balatonfüred, Badacsony und Siófok fahren. Die Fahrt dauert jeweils zwischen zwei und vier Stunden.

Schmelztiegel Budapest

Budapest ist ein Ungarn-Muss bei Touristen. Die Gründe dafür sind vielfältig, hängen jedoch mit dem kulturellen und historischen Hintergrund der Stadt zusammen – das kulturelle Erbe der Stadt besteht aus keltischen, römischen, ungarischen, mongolischen und osmanischen Einflüssen. Als Schmelztiegel der Kulturen und Einflüsse ist Budapest nicht nur atemberaubend schön, sondern besticht auch mit einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten. Heutzutage wird Budapest als Finanzzentrum in Mitteleuropa angesehen und gilt eine der lebenswertesten Städte hinsichtlich der Lebensqualität. Auch für Casinoliebhaber und -interessierte gibt es viele Möglichkeiten, in Budapest Poker, Roulette und Co. zu spielen. Zwar steckt Budapest im Vergleich zu Städten wie Las Vegas oder Monte-Carlo in Sachen Casino Spiele noch in den Kinderschuhen, dennoch ist diese Industrie durchaus erwähnenswert, was sich auch schon bei dem ein oder anderen Touristen herumgesprochen hat. Das Las Vegas Casino in Budapest zum Beispiel besteht seit 1992. Das Personal ist gut ausgebildet, die Spieler können zwischen zwei Roulette-Automaten, 65 Spielautomaten und 27 Tischspielen wählen. Das andere erwähnenswerte Casino in Budapest ist das Tropicana, das 2000 eröffnete. Das Tropicana verfügt über 86 Spielautomaten und insgesamt 17 Tischspiele, darunter amerikanisches Roulette, Black Jack, Caribbean Stud Poker, Ultimate Texas Hold’em Poker und Mini Punto Banco. Rund um die Stadt gibt es zudem mindestens acht weitere Casinos, die von Besuchern und Einheimischen besucht werden können.

Sziget Festival und Balaton Sound

Das Sziget Festival, eines der größten Musikfestivals in Europa, findet jedes Jahr im Sommer auf der Óbuda-Insel in der Nähe des Zentrums von Budapest statt. Neben internationalen Top-Bands gibt es auf dem Sziget Festival unter anderem Kunst, Kultur und spirituelle Angebote zu erleben. Allein das letzte Sziget Festival zog mehr als 550.000 Festivalfreunde aus der ganzen Welt an. 2020 findet das Insel-Festival vom 5. bis 11. August 2020 zum 27. Mal statt. Neben dem legendären Sziget Festival ist Balaton Sound ein weiteres Festival, das über die Grenzen von Ungarn bekannt ist. Balaton Sound wurde vom Team hinter dem Sziget Festival gegründet und ist eines der größten Open-Air-Festivals für elektronische Musik in Europa. Die fünftägige Veranstaltung findet in Zamárdi am Südufer des Plattensees statt. Auf dem Gelände gibt es schwimmende Bars, Imbisswagen, einen Campingplatz sowie Ruhezonen mit Hängematten und Sitzsäcken. Tagsüber kann man im Plattensee schwimmen und sich sonnen, und nachts zu weltbekannten DJs wie Tiësto und David David Guetta tanzen.

Burg Eger und Budaer Burg

Ungarn hat viele reizvolle Burgen, Festungen und Schlösser. Eine der bekanntesten Burgen und eines der beliebtesten Touristenziele außerhalb von Budapest laut Angaben des Zentralen Statistikamts (KSH) ist die Burg Eger, die sich im Kurort Eger an den Südhängen des Bükk-Gebirges befindet. Errichtet wurde die Burg Eger im 13. Jahrhundert nach dem Sturm der Mongolen. Das im 16. Jahrhundert erweiterte neue Design basiert auf zeitgenössischen italienischen Festungen und wurde nach der Übernahme durch die Türken im Jahr 1596 erneut erweitert. Besucher können heute die verbleibenden Türme hoch über der Stadt sowie viele Ruinen erkunden und ein Gefühl für die Größe und Stärke dieser einst so großen Festung bekommen. Von der Burg Eger aus kann man anschließend die sehenswerte alte mittelalterliche und barocke Architektur der Unterstadt mit ihren ausgezeichneten Restaurants und Cafés erkunden. Bei einem Besuch in Budapest kann man eines der historischen Wahrzeichen der Stadt nicht übersehen: Die Budaer Burg, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Der symmetrische Grundriss konzentriert sich auf die 61 Meter hohe zentrale Kuppel mit Blick auf die Donau, von der aus man einen atemberaubenden Blick auf das Schloss und die anderen Gebäude auf dem Burgberg hat. Teile des ursprünglichen mittelalterlichen Gebäudes wurden rekonstruiert, darunter der Buzogány-Turm und der beeindruckende Südturm aus dem 15. Jahrhundert.

Nicht nur wegen den vielen Sehenswürdigkeiten und der ausgewogenen Mischung aus Stadt- und Landleben, sondern auch wegen seiner guten Erreichbarkeit und der zentralen Lage wird Ungarn sehr wahrscheinlich weiterhin Touristen aus der ganzen Welt anziehen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund für die Attraktivität Ungarns als Tourismusziel: Der oftmals großzügige Wechselkurs.