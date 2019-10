Budapest: Liget-Projekt ist eine neue kulturelle Attraktion

Das Projekt zur Umwandlung des Budapester Stadtparks (Liget) in einen „in ganz Europa einzigartigen Kultur- und Erholungsraum“ schreitet zügig voran, sagte László Baán, der Regierungskommissar für das Projekt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Park auf einer Fläche von mehr als 13.000 Quadratmetern verfügt über rund 50 Spielplatzinstallationen, darunter eine dreistufige Kletteranlage, die sich an das Gemälde Luftschiff von Pál Szinyei Merse anlehnt und gegen Ende des Monats eröffnet wurde. Der Spielplatz, Ungarns komplexester und modernster, folgt der Einweihung des renovierten Millennium Haus (ehemals Olaf Palme Haus), sagte er gegenüber MTI. Baán betonte, dass der Stadtpark mit insgesamt sieben neuen Spielplätzen familienfreundlich sein würde. Die staatliche Investition in Liget Budapest, das Großprojekt, das auch das Liget in ein Museumsquartier verwandeln wird, könnte in 15 Jahren amortisiert werden, sagte Baán der Magyar Nemzet am Mittwoch.

„Ab 2023, nachdem die Renovierung des Stadtparks in einer Weise abgeschlossen ist, die dem 21. Jahrhundert entspricht, wird das Land eine neue kulturelle Attraktion von solchem Ausmaß erhalten, dass die für das Projekt aufgewendeten staatlichen Gelder innerhalb von 15 Jahren durch die zusätzlichen Einnahmen aus dem Tourismus wieder hereingebracht werden“, sagte Baán. Das Liget, „ein Kultur- und Erholungsraum, der in ganz Europa seinesgleichen sucht“, wird zuerst seine häufigsten Besucher bedienen: die Ungarn.

Baán, der auch Direktor des Museums für Bildende Künste, einem Anker des Liget-Projekts, ist, sagte, dass die ungarischen Museen in den 1980er Jahren jährlich 20 Millionen Besucher anzogen, aber diese Zahl wurde in den 1990er Jahren halbiert, da sie mit anderen Attraktionen um Zeit und Geld konkurrieren mussten. Er sagte, dass die ungarischen Museen sich zu spät an den internationalen Trend solcher Institutionen angepasst hätten, weniger akademisch zu werden und „eine für alle verständliche Sprache zu sprechen“, sagte aber, dass sie „besucherfreundlicher geworden seien und werden“. Er verwies auch auf die „bahnbrechende Rolle“ des Museums für Bildende Kunst, das diesen Prozess in Ungarn etwa 15 Jahre zuvor ins Rollen gebracht hat.