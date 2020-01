Ungarische Ölreserven wieder aufgefüllt

Der ungarische Öl- und Gaskonzern MOL hat die ungarischen Ölreserven wieder aufgefüllt, die bei der Lieferung von kontaminiertem Öl durch die Druschba-Pipeline im vergangenen April verbraucht wurden, zitierte die Tageszeitung Népszava das Unternehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Eine Reihe von Raffinerien in Europa hatte am 19. April 2019 die Ölimporte über die Druschba-Pipeline ausgesetzt, nachdem festgestellt wurde, dass sie einen hohen Gehalt an organischem Chlorid enthält, ein Material, das zur Steigerung der Ölproduktion verwendet wird und vor dem Versand abgetrennt werden muss, da es die Raffinerieanlagen zerstören kann. MOL verwendete daraufhin 246.000 Tonnen Öl aus den nationalen Reserven sowie Ressourcen, die aus der Adriaregion geliefert wurden. Nach der Wiederbefüllung lagert Ungarn wieder 589.000 Tonnen Rohöl, 515.000 Tonnen Diesel und 269.000 Tonnen Benzin, das ist der 95-Tage-Vorrat des Landes, so das Blatt.