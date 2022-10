Ungarns Ölreserven könnten noch vor Jahresende wieder aufgefüllt werden

Ein beträchtlicher Teil der Dieselvorräte, die aus den strategischen Reserven Ungarns freigegeben wurden, könnte noch vor Jahresende in die Reserven zurückgeführt werden, nachdem die Regierung beschlossen hat, fast 50 Millionen Liter Diesel zu kaufen, so der Staatssekretär für Energiepolitik – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Attila Steiner wies darauf hin, dass die Regierung im August die Freigabe von 184 Millionen Litern Diesel aus den strategischen Reserven genehmigt habe, um die inländische Kraftstoffversorgung sicherzustellen. Die freigewordenen Reserven machen 38 % des Dieselkraftstoffs und 24 % der gesamten Diesel- und Rohölvorräte aus. Nach den geltenden Vorschriften müssen die strategischen Reserven bis zum 1. April 2023 wieder aufgefüllt werden. Zu diesem Zweck hat der Ungarische Verband für die Bevorratung von Kohlenwasserstoffen (MSZKSZ) eine Ausschreibung durchgeführt, in deren Rahmen bis zum Jahresende 47,8 Millionen Liter Diesel beschafft werden könnten. Der Rest der freigegebenen Bestände wird im Rahmen weiterer Ausschreibungen in die strategische Reserve zurückgeführt. Nach Angaben des Ministeriums verfügt Ungarn über ausreichende Kraftstoffvorräte, um den Bedarf der Haushalte zu decken. Dank der im November letzten Jahres eingeführten Obergrenze für die Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen zahlen die Ungarn den niedrigsten Preis in ganz Europa, fügte das Ministerium hinzu.