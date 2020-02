Orbán und Pellegrini inspizieren Grenzzaun an der Südgrenze

Nach der Inspektion des ungarischen Grenzzauns mit seinem slowakischen Amtskollegen Peter Pellegrini sagte Orbán vor Reportern, der Zaun schütze auch die slowakische Grenze – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte, der Grund, warum er Pellegrini eingeladen habe, die Grenze zu inspizieren, sei, dass die Zahl der illegalen Grenzübertritte in letzter Zeit stark angestiegen sei. Mehr als 5.000 Migranten hätten in diesem Jahr bisher versucht, illegal nach Ungarn einzureisen, sagte er und fügte hinzu, dass viele organisierte Migrantengruppen ebenfalls an die Grenze kämen.

Orbán sagte, dass derzeit etwa 100.000 Migranten auf dem Weg nach Europa über die Balkanroute seien und dass sie, wenn Ungarn es zulasse, in das Land einreisen und sogar die Slowakei erreichen würden. Orbán bedankte sich bei der slowakischen Regierung für die Unterstützung, die sie Ungarn bei seinen Bemühungen um den Grenzschutz gewährt hat. Orbán sagte, er und Pellegrini hätten ihre Vereinbarung bekräftigt, wonach die Slowakei bereit sei, Ungarn wieder zu unterstützen, falls der Migrationsdruck an der Grenze steigen sollte.

Pellegrini betonte die Bedeutung des Schutzes der ungarisch-serbischen Grenze und wies darauf hin, dass diese auch die Südgrenze der passfreien Schengen-Zone der Europäischen Union sei. Auch die Slowakei sei in Schwierigkeiten, wenn die Grenze von Migranten durchbrochen werde. Die Slowakei kümmere sich um den Schutz ihrer Ostgrenze zur Ukraine, brauche aber die Hilfe Ungarns in Bezug auf ihre Südgrenze, sagte er. Pellegrini sagte, die Slowakei sei bereit, Ungarn weiterhin bei seinen Grenzschutzbemühungen zu unterstützen, um die Migranten in Schach zu halten.