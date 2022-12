Novák, Vucic und Babis inspizieren ungarisch-serbische Grenze

Der Schutz der ungarisch-serbischen Grenze diene auch dem Schutz Europas, sagte Präsidentin Katalin Novák, nachdem sie am Donnerstag gemeinsam mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und dem ehemaligen tschechischen Premierminister Andrej Babiš die ungarische Südgrenze inspiziert hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Grenze sei ein Symbol der Souveränität, „das unsere Fähigkeit garantiert, unsere Sicherheit zu bewahren“, sagte Novák vor Reportern in Kelebia. Damit Europa langfristig „eine Insel des Friedens“ bleibe, müsse man zwischen illegalen Einwanderern und Flüchtlingen unterscheiden, so Novák. Ungarn nehme die Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, auf und helfe ihnen auf jede erdenkliche Weise, sagte sie und wies darauf hin, dass seit Beginn des Konflikts mehr als eine Million Menschen aufgenommen worden seien. Aber Ungarn ist „vom ersten Moment an“ mit aller Entschiedenheit gegen illegale Einwanderung vorgegangen, so Novák. Der Migrationsdruck nehme zu, fügte sie hinzu und wies darauf hin, dass in diesem Jahr 261.000 Migranten versucht hätten, illegal nach Ungarn einzureisen, doppelt so viele wie im Vorjahr.

Novák sagte, es gebe eine wachsende Zahl von Menschenschmugglern und diejenigen, die die Grenze illegal überqueren wollen, seien aggressiver als je zuvor. Angriffe auf Grenzpatrouillen sind häufig geworden. Etwa 90 % der Grenzverletzer kommen aus Richtung Serbien, was die bilaterale Zusammenarbeit bei der Grenzverteidigung besonders wichtig macht, sagte sie.