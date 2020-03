Orbán: Keine finanziellen Einschränkungen für Notfallmaßnahmen

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte in einem regelmäßigen Interview im öffentlich-rechtlichen Kossuth Radio, es gebe „keine finanziellen Einschränkungen“ für die Notfallmaßnahmen, die die Regierung gegen den neuen Coronavirus-Ausbruch ergriffen habe, und betonte, dass das menschliche Leben im Vordergrund stehe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte, dass die ungarische Verfassung im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern der Regierung die Befugnis einräumt, allgemeine Verfassungsgrundsätze in außergewöhnlichen Situationen auszusetzen oder zu untergraben und Maßnahmen zu ergreifen, die je nach der Schwere der jeweiligen Situation gerechtfertigt sind. Der Ausnahmezustand könne schließlich Maßnahmen wie die Unterstellung von Fabriken unter staatliche Kontrolle rechtfertigen. „Er liegt irgendwo zwischen den friedlichen Zeiten der Demokratie und dem Kriegszustand, also muss man vorsichtig damit umgehen.“

Orbán sagte, er habe vorgeschlagen, den Ausnahmezustand auszurufen, nachdem er gesehen habe, dass die meisten europäischen Länder das Virus nicht eindämmen können. Er bemerkte, dass der von der Regierung am Mittwoch ausgerufene Ausnahmezustand zwei Wochen lang in Kraft bleiben könne, danach sei für eine Verlängerung die Zustimmung des Parlaments erforderlich.

Unterdessen sagte er, dass die Behauptungen, die Epidemie in China sei vorbei, falsch seien und erklärte, das Land habe erst den Höhepunkt des Ausbruchs überschritten. Er bemerkte, dass es 5-6 Monate dauerte, bis der Ausbruch in China seinen Höhepunkt erreicht hatte, und argumentierte, dass die Zahl der Coronavirus-Fälle in Europa noch über Monate hinweg weiter steigen werde. „Wir können dem Virus nicht entkommen“, sagte er und fügte hinzu, dass sich der Zustand der Covid-19-Patienten in Ungarn noch verschlechtern könnte. „Da es keine Medikamente gegen das Virus gibt, können wir nur die Verbreitung des Virus verhindern“, sagte der Ministerpräsident und wies darauf hin, dass dies der Grund sei, warum eine strikte Reaktion erforderlich sei.

Orbán bedankte sich bei den Krankenschwestern, Ärzten und Seuchenkontrollexperten, die sich mit dem Virus befassen. Er sagte, die Regierung sei in der Lage, die erforderliche Anzahl von Fachleuten im Gesundheitswesen zu mobilisieren, um dem Virus entgegenzuwirken, und fügte hinzu, dass er, obwohl es an der erforderlichen medizinischen Ausrüstung nicht mangele, die Beschaffung von Ersatzmaterialien angeordnet habe. Er sagte, dass Ungarn mit seiner Reaktion auf den Ausbruch auf dem richtigen Weg sei. „Wir haben viele Krisensituationen erlebt, und in Zeiten wie diesen halten die Menschen in Ungarn zusammen“, sagte er. „Sie leisten in Zeiten von Schwierigkeiten Außergewöhnliches und haben das Zeug, zusammenzuarbeiten, um das Virus einzudämmen.“ Ungarn stehe auch in engem Kontakt mit anderen Ländern in der Region, sagte Orbán und fügte hinzu, das Wichtigste sei, dass die verschiedenen Länder ihre Erfahrungen mit dem Virus miteinander teilen.

Bezüglich der Schließung von Universitäten sagte Orbán, die Regierung habe beschlossen, den Campus zu schließen, weil dort „Zehntausende“ von Ausländern studieren. Er fügte hinzu, dass die Schließung der Universitäten sinnvoll sei, da ausländische Studenten nicht von ungarischen Studenten getrennt werden könnten. Der Ministerpräsident sagte, die Regierung habe sich gegen die Schließung von Schulen entschieden, weil die Kinder weniger anfällig für Infektionen seien oder, falls sie sich infizieren, dazu neigen, sich zu erholen, ohne krank zu werden. Er fügte hinzu, dass die Regierung ihre Entscheidung überdenken werde, wenn sich die Situation ändere. „Wichtig ist, dass die älteren Menschen mit so wenig Menschen wie möglich in Kontakt kommen“, sagte Orbán. Er fügte hinzu, dass Schulschließungen das Ende des Schuljahres bedeuten würden und die Lehrer gezwungen wären, unbezahlt in Urlaub zu gehen.

Orbán sagte, das vorrangige Ziel sei es, die Zahl der Fälle und Todesfälle auf ein Minimum zu reduzieren, und fügte hinzu, dass die Regierung bereits „Pläne für morgen und übermorgen“ mache.