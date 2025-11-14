Orbán: Einführung der 14. Monatsrente durch Wirtschaft gestützt

Die Einführung einer 14. Monatsrente und die Erhöhung der Steuererleichterungen für Familien mit Kindern werden durch die wirtschaftlichen Grundlagen Ungarns gestützt und müssen auch gegen den Widerstand der Linken umgesetzt werden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, da langfristige Maßnahmen wie die Befreiung von der Einkommensteuer für Mütter, die zwei Kinder großziehen, und die 14. Monatsrente mit langfristigen finanziellen Verpflichtungen verbunden seien, seien die Debatten darüber mit der oppositionellen Tisza-Partei und der Demokratischen Koalition (DK) noch nicht abgeschlossen. Er sagte, die Frage sei, ob die Überlegungen, auf deren Grundlage die Regierung ihre Entscheidungen zur Einführung solcher Maßnahmen getroffen habe, gerechtfertigt seien. „Ich sage, dass unsere Entscheidungen gerechtfertigt sind, die finanziellen und wirtschaftlichen Grundlagen für diese Maßnahmen sind vorhanden; sie können und müssen auch gegen den Widerstand der Linken umgesetzt werden”, fügte er hinzu. Der Ministerpräsident sagte, Tisza und DK seien gegen die 14. Monatsrente und wollten das ungarische Rentensystem reformieren. Er sagte, die derzeitige öffentliche Umfrage der Regierung im Rahmen der Nationalen Konsultation befasse sich genau mit dieser Debatte, unabhängig von der „Tatsache, dass … eine Partei, die mit Brüssel im Rücken nach der Macht strebt, ihre Absichten nicht offenlegen will”. „Die linken Parteien verfolgen eine linke Wirtschaftspolitik und befürworten Steuererhöhungen und die Abhängigkeit von Brüssel. Auf der anderen Seite steht eine patriotische Regierung.”