Ungarn und Rumänien wollen Grenze für Pendler wieder öffnen

Ungarn und Rumänien werden ihre gemeinsame Grenze wieder für Pendler öffnen, sagte der Außenminister. Wie viele andere europäische Länder habe Ungarn kürzlich den Verkehr über seine Grenzen eingeschränkt, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, sagte Péter Szijjártó gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Allerdings pendeln viele Menschen, die an der ungarisch-rumänischen Grenze leben, täglich zur Arbeit in das andere Land, so Szijjártó. „Und neben dem Schutz der Gesundheit der Menschen besteht unsere Aufgabe auch darin, unser Bestes zu tun, um die Wirtschaft am Laufen zu halten“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, er und sein rumänischer Amtskollege seien sich einig, dass die Richtlinie für Ungarn und Rumänen, die im Umkreis von 30 km von der Grenze leben, gelten wird.

Die Polizeichefs der beiden Länder werden nun entscheiden, welche Grenzstationen für Pendler geöffnet werden und wie der Zeitrahmen aussehen soll, sagte der Minister. Die Offenhaltung der Grenze für Pendler sei im Interesse der ethnischen Ungarn in Rumänien sowie der ungarischen und rumänischen Unternehmen, sagte Szijjártó. In einem Facebook-Posting sagte Szijjártó, dass die Grenzübergangseinrichtungen in Létavértes, Nyirábrány und Méhkerék wieder geöffnet würden. „So läuft es, wenn wir unsere gemeinsamen Interessen verwirklichen. Das könnten wir auch im Zusammenhang mit anderen Anliegen tun“, fügte Szijjártó in seinem Beitrag hinzu.