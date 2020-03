Angeln in der Coronavirus-Krise

Der ungarische Angelverband MOHOSZ informierte seine Mitglieder, Hobby- und Sportangler mit einer Bekanntmachung über die Auswirkungen der verschärften Ausgangssperre gemäß Regierungsverordnung 71/2020. (III.27.) auf das Angeln in ungarischen Gewässern.





Die Vorschriften der Regierungsverordnung sind vom 28.03. bis 11.04.2020, bzw. bis Widerruf gültig. § 3 sieht vor, dass der Wohnsitz, der Aufenthaltsort oder die Privatwohnung nur mit einem in der vorliegenden Verordnung definierten triftigen Grund verlassen werden dürfen. Als solche gelten gemäß § 4 (1) Punkt d) auch individuelle Freizeitsportbeschäftigungen, Spaziergänge zwecks Freizeitverbringung gemäß § 5.