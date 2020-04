Angeln im April am Balaton

VI. International Balaton Carp Cup wird verschoben

Die derzeitige Covid-19-Situation zwang die Organisatoren des VI. International Balaton Carp Cup zu einer außergewöhnlichen Entscheidung: der ab 19. April 2020 geplante Wettbewerb der Sportangler wird wegen der Pandemie verschoben. Die angemeldeten Teams werden in Kürze per E-Mail über weitere Details informiert, schreibt ibcc.hu.





Wenn derzeit auch keine Wettbewerbe möglich sind, so gibt es für die Angler am Balaton auch gute Nachrichten, denn die Fischereigesellschaft Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt hob im April das Bootsverbot teilweise auf. Demnach ist Angeln vom Boot nicht nur am Nordufer, sondern auch am Südufer des Balaton in unmittelbarer Nähe der Küste erlaubt, allerdings nur auf Friedfische. „Mit dieser Lockerung wollen wir erreichen, dass die Angler so wenig wie möglich Kontakt miteinander haben“, heißt es auf balatonihal.hu. „Kontaktsperre kann beim individuellen Angeln vom Boot aus am besten umgesetzt werden.“