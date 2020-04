Nézőpont: 78% sind mit den Maßnahmen der Regierung zufrieden

Ganze 78% der Befragten in der letzten Umfrage von Nézőpont gaben an, dass sie mit den Maßnahmen der Regierung zur Verhinderung der Verbreitung des neuartigen Coronavirus zufrieden seien, so das Meinungsforschungsinstitut. Auch in Budapest waren 70 Prozent der Befragten derselben Meinung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahlen „spiegeln ein starkes Vertrauen in das Gesundheitssystem wider“, wobei 80% sagten, dass die Regierung gute Arbeit leiste. 74% sagten, dass sie mit der Arbeit der Lehrer, die online unterrichten, zufrieden seien, und 70% äußerten dieselbe Meinung über das zentrale Team, das für die Koordinierung des Kampfes gegen die Epidemie zuständig ist. Insgesamt gaben 25 Prozent an, von der Opposition enttäuscht zu sein, und 58 Prozent waren mit den Politikern der Regierungsparteien zufrieden, sagte Nézőpont.