Gemeinden am Balaton wollen jetzt keine Touristen

Der 1. Mai ist in Ungarn auch in der Coronavirus-Krise ein Feiertag. Der Tag der Arbeit weckt so manche Erinnerung: an diesem Tag ging es immer gemeinsam mit Kollegen und Familie hinaus. Es gab Umzüge, Freibier von der Firma, am Nachmittag Volksfeste mit Karussellen, Ständen und Buden. Am Balaton befürchtet man nun, dass sich am langen Wochenende rund um den 1. Mai 2020 trotz gültiger Ausgangsbeschränkungen wieder viele aus Budapest und anderen Städten auf den Weg machen könnten, um am Plattensee Ausflüge zu machen oder zu entspannen.





Die Bürgermeister der Gemeinden Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Nemesgulács und Szigliget am Nordufer des Balatons gaben deshalb eine gemeinsame Mitteilung heraus, mit der sie über die koordinierten restriktiven Maßnahmen zum Schutz der hier lebenden Immobilieneigentümer am Wochenende unterrichten.

Text der Mitteilung:

–

„Die Einwohner und Bürgermeister in unseren sechs Gemeinden bitten alle Ausflügler, die bei uns keine Immobilie besitzen, am Wochenende unsere Orte nicht zu besuchen. In unseren Siedlungen gehört ein erheblicher Teil der Bevölkerung der Altersgruppe an, für die eine Coronavirus-Infektion ein hohes Risiko darstellt. Auch die meisten Eigentümer von Ferienhäusern sind über 65 Jahre alt. Das bedeutet, dass sich derzeit in den sechs Siedlungen mehr als 4.000 Menschen aufhalten, die zur Risikogruppe gehören. Wir Bürgermeister sind verantwortlich für alle Einwohner und haben deshalb Maßnahmen ergriffen, die wir in der jetzigen Situation für notwendig erachten.