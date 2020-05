Durchschwimmen des Balaton abgesagt

Das 38. LIDL Balaton-Schwimmen war für Samstag, den 27. Juni 2020 geplant. Die Teilnehmer am einzigartigen Schwimm-Event auf der 5.200-Meter-Distanz starten gewöhnlich in Révfülöp und werden am Platán-Strand in Balatonboglár erwartet.





Den Organisatoren zufolge konnte bis Mai wegen der Coronavirus-Epidemie keine genaue Auskunft darüber gegeben werden, ob die traditionelle Massensport-Veranstaltung durchgeführt werden kann. Man hoffte das Beste, die Vorbereitungen waren in vollem Gange. Dann musste der Termin doch abgesagt werden. Eine Regierungsverordnung verlängerte am 4. Mai aufgrund der Entwicklung der Coronavirus-Epidemie das Verbot zur Durchführung von Freizeitsportveranstaltungen bis zum 15. August 2020.

Der Sommer ist lang und vielleicht findet man nach diesem Datum noch einen geeigneten Zeitpunkt für das Durchschwimmen des Balaton.