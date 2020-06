Kroatische Regierung will INA-Rückkauf mit MOL bis Ende Juni besprechen

Die kroatische Regierung wird sich mit der ungarischen MOL treffen, um den Rückkauf ihres Anteils am kroatischen Öl- und Gasunternehmen INA bis Ende Juni zu besprechen, sagte Umwelt- und Energieminister Tomislav Ćorić gegenüber Journalisten, nachdem er einen vorläufigen Bericht zur Sorgfaltspflicht über den Rückkauf von der Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsfirma Lazard erhalten hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Lazard werde seinen endgültigen Bericht zur Sorgfaltspflicht in einem Monat vorlegen, sagte Ćorić. „Der nächste Schritt wird eine intensive Kommunikation mit der anderen Seite sein, und in dieser Hinsicht erwarten wir das erste Treffen mit Ungarns MOL bis Ende des Monats“, fügte er hinzu. Ćorić gab keine weiteren Einzelheiten bekannt und wies darauf hin, dass INA ein börsennotiertes Unternehmen ist, was „den Handlungsspielraum der Regierung einschränkt“.

MOL und der kroatische Staat besitzen jeweils etwas weniger als die Hälfte der Aktien von INA, aber MOL übt Managementrechte in dem Unternehmen aus. Die Seiten sind seit langem über Investitionen in das Unternehmen zerstritten, was die kroatische Regierung veranlasst hat, einen Rückkauf zu erwägen. Kroatien wird am 5. Juli 2020 vorgezogene Wahlen abhalten, und die Frage der Beteiligung von MOL an INA ist zu einem Wahlkampfthema geworden.