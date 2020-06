Deutschland überrascht als Bitcoin-Steueroase

Für viele Investoren war 2017 das Jahr, in dem sie ernsthaft in Bitcoin investiert haben. Das was zuvor als absolutes Novum galt und ausschließlich von Freaks verstanden und gehandelt wurde, wird nun gesellschaftsfähig mit einem Wertzuwachs von 1,308%.

Wo das Geld fließt, da wendet sich auch der Blick der Gesetzgeber hin. Es mag sein, dass die Bearbeitung nach wie vor etwas langsam erfolgt, aber das bedeutet nicht, dass Sie die Gewinne aus Ihrer Kryptowährung der Bundessteuerbehörde IRS oder ihren ausländischen Pendants vorenthalten können.

In diesem Blogartikel möchten wir insbesondere auf die Situation in Deutschland schauen. Wie Sie sehen werden, ist Deutschland ein Spezialfall in Bezug auf Bitcoin- und Altcoin-Gewinne – im positiven Sinne. Das liegt an der Art und Weise, wie deutsche Behörden Kryptowährungen beurteilen. Aber lassen Sie uns erst einen Blick auf die weltweiten Regulierungen zu Kryptowährungen werfen.

Warum Kryptowährungen den Staaten Kopfschmerzen bereiten

Ob es am Alter der Beamten liegt oder bloß an der Geschwindigkeit, mit der sich die Krypto-Landschaft entwickelt, es fällt den Gesetzgebern außerordentlich schwer, digitale Währungen zu verstehen und am Ball zu bleiben. Zu diesem „Kulturschock“ kommt noch hinzu, dass es schwierig ist, Geldtransfers zu verfolgen, nachdem das Geld einmal in Bitcoin konvertiert, gegen Altcoin getauscht und dann beispielsweise zum Kauf weiterer Bitcoin genutzt wird.

Wenn Geldstransfers schwierig zu verfolgen sind, dann kann das Geld leicht für illegale Aktivitäten verwendet werden wie die Geldwäsche beim Handel von Waffen und Drogen zeigt. Aus diesem Grund haben die meisten Rechtssprechungen sogenannte Know-Your-Customer (KYC)-Regulierungen (auf Deutsch: „Kenne deinen Kunden“) eingeführt, die für den Tausch in Kryptowährungen eine Identitätsprüfung der Kunden vorschreibt.

Einige Tauschbörsen leisten eine hervorragende Arbeit bei der Verifizierung ihrer Kunden. Man kann eine Einzahlung tätigen, aber eine Auszahlung ist erst möglich, sobald die Verifizierung erfolgreich abgeschlossen ist. Aber lassen Sie uns nicht zu sehr vom Thema abkommen.

Beim Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen mussten Sie sicherlich auch schon einmal einen Verifizierungsprozess durchlaufen, in dem Sie einen Scan Ihres Personalausweises oder Ihres Führerscheins sowie eine Rechnung oder einen Kontoauszug zur Bestätigung Ihrer Anschrift hochladen sollten.

Auch wenn Falschinformationen in Bezug auf den Steuerwohnsitz gemacht werden können, so machen doch die meisten Kunden ehrliche Angaben und lassen diese boomende Industrie damit für die staatlichen Behörden etwas greifbarer werden. Wenn ein verifizierter Nutzer keine Steuererklärung für seine Bitcoin-Gewinne einreicht, kann er sicher sein, dass er früher oder später Post von den zuständigen Steuerbehörden erhalten wird.

Wenn jemand ernsthaft in den Krytpohandel einsteigen möchte, dann könnte es sich lohnen, im richtigen Land wohnhaft zu sein. Grenzen zu überqueren oder sogar das steuerfreie Leben eines Permanent Travelers (auf Deutsch: „ewig Reisenden“) zu führen, kann einen 6- oder 7-stelligen Unterschied in Bezug auf die Kosten ausmachen.

Deutschland: keine Steuern beim einjährigen Besitz von Bitcoin

Im Gegensatz zu den meisten Industriestaaten sieht Deutschland Kryptos nicht als Währungen, Güter oder Aktien. Stattdessen werden Bitcoins und Altcoins wie Privatanlagen behandelt. Das ist insofern interessant, da Privatverkäufe in Deutschland steuerlich begünstigt werden.

Gemäß §23 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sind Privatverkäufe bis zu 600 Euro von der Steuer befreit. Noch interessanter ist aber möglicherweise die Tatsache, dass man keine Steuern zahlt, wenn man für ein Jahr oder länger im Besitz von Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple und anderen Altcoins bleibt. Egal wie oft Sie Ihre Kryptowährungen verkaufen, Sie zahlen keine Steuern auf die Kapitaleinkünfte, wenn Sie die Währung für mehr als ein Jahr besitzen.

Beispiel für die deutsche Bitcoin-Steuer

Mal angenommen, Sie sind seit einigen Jahren wohnhaft in Deutschland. Am 1. Januar 2017 haben Sie 1 BTC zum Bitcoin-Preis von 1.000 US-Dollar erworben. Wenn Sie diesen am 15. Dezember verkaufen und sich einen schönen Weihnachtsbonus von 17.000 US-Dollar auszahlen lassen, müssen Sie auf den Gewinn von 16.000 US-Dollar Vermögenszuwachssteuer zahlen. Wenn Sie stattdessen den Bitcoin bis zum 1. Januar 2018 behalten, wird auf sämtliche Vermögenszuwachssteuer verzichtet.

Wenn Sie sich gerade in Deutschland aufhalten und einen (Anteil an) Bitcoin besitzen, den Sie letztes Jahr erworben haben, dann könnte es sich lohnen, das Jahr noch weiter auszusitzen. Je größer Ihr Portfolio an Kryptowährungen, desto mehr Vermögenszuwachssteuer sparen Sie ein – das könnte sich sogar noch lohnen, wenn der Markt eine temporäre Krise erleidet.

Sollten Sie nach Deutschland ziehen?

Die Art und Weise, wie Deutschland mit Kryptowährungen umgeht, ist für Krypto-Fans ein Schritt in die richtige Richtung. Ob dies einen Zustrom von Bitcoin-Händlern zur Folge hat, wird man sehen. Letzten Endes wird man logischerweise ein deutscher Steuerzahler, in dem man seinen Wohnsitz dort hat.

Für alle digitalen Nomaden dort draußen: Berlin ist eine gute Ausgangsbasis für die Frühlings- und Sommermonate. Es gibt eine sehr aktive Szene für Online-Arbeit mit zahlreichen Workshops, Hackathons, Konferenzen und Krypto-Treffen. Hinzu kommt ein lebhaftes Nachtleben, der perfekte Ort, um den „Bitcoin Lifestyle“ zu leben.

Gewöhnliche Daytrader, die ebenfalls von zu Hause aus arbeiten, mögen weniger Neigung verspüren, nach Deutschland zu ziehen. Wenn Sie an einen schnelllebigen Handel gewöhnt sind, werden Sie sich nicht davon abhalten können, Ihre Währung zu verkaufen, sobald sie einen zweistelligen Gewinn gemacht hat. Es gibt immer wieder eine neue Münze, die das Potential hat, zu „moonen“ (Anmerkung: Moon ist eine Browsererweiterung bei Amazon, die zur Zahlung von Kryptowährungen verwendet wird) und ein ganzes Jahr ist ein sehr, sehr langer Zeitraum aus Sicht des Währungshandels.

Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die bereits in Deutschland leben, könnten Sie überlegen, Ihr Digitalvermögen über einen mittleren bis langen Zeitraum zu behalten. Und da der Bitcoin vor 2020 ganz sicher nicht die 1-Millionen-Dollar-Marke durchbrechen wird, könnte das sogar die beste Strategie sein.

Schlussgedanken

Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Früher oder später werden alle Regierungen sich damit auseinandersetzen müssen. Egal ob sie mit ihrer eigenen Kryptowährung auf den Zug aufspringen oder nicht, Sie werden über Ihre Kapitalerträge Bericht erstatten – und darauf Steuern zahlen – müssen. In den meisten Ländern müssen Sie Einkommensteuern zahlen, nur Deutschland ist so etwas wie eine Bitcoin-Steueroase, insbesondere wenn Sie geduldig genug sind, um abzuwarten.

Sollten Sie nun Ihren Koffer packen und nach Berlin reisen? Wenn Sie zuversichtlich sind, dass Sie Ihre Steuerlast mit Ihren Trading-Gewinnen ausgleichen können, besteht kein Grund dazu. Wenn Sie aber zu denjenigen gehören, die ihre Stückkosten an Dollar (oder Euro, oder Yen) in einen beachtlichen Bitcoin-Handel stecken möchten, dann ist Deutschland mehr als eine Überlegung wert. Wir würden uns freuen, Sie bei der Beantragung eines deutschen Wohnsitzes und internationaler Steuerberatung zu unterstützen.