Den Ungarn-Urlaub mit Bitcoin bezahlen

Die letzten Monate des Jahres 2020 waren besorgniserregend, nervenaufreibend und vor allem eine Belastung für die globale Wirtschaft. Viele Medien berichten bereist heute von einem Bitcoin-Effekt, der sich jedoch erst in den nächsten Jahren deutlich bemerkbar machen solle.

Doch was war geschehen? Aufgrund des Ausbruchs des Corona-Virus bekamen viele Anleger Panik. Schnell noch das erworbene Produkt abstoßen, war die Devise. Dies ging mit heftigen Verlusten für die weltweiten Finanzmärkte einher. Auch die Kryptowährung konnte sich diesem Spektakel nicht entziehen. Doch schnell wurde gehandelt, wodurch sich ein deutlicher Anstieg des Bitcoin-Volumens an den Handelspunkten ergab. Laut dem CEO und Gründer der Krypto Börse Binance, solle man sich keine Sorgen machen. Der Markt werde sich wieder einpendeln und auch schon bald wieder hohe Preise für den Bitcoin bieten.

In diesem Zusammenhang treten vor allem die ungarischen Projekte zur Etablierung der Kryptowährung in den Alltag hervor. Schon vor einigen Jahren begann die Regierung damit, Bitcoin, Ethereum, Iota und co. als Zahlungsmittel anzuerkennen.

HRS Hotel als Vorreiter

HRS ist eine der bekanntesten Hotelketten, welche auch in Ungarn vertreten ist. Als Unternehmen setzt es sich stark dafür ein, Bitcoin als etabliertes Zahlungsmittel zu sehen. Nicht nur Hotels, sondern auch Restaurants, Bars und Kneipen sollen die Kryptowährung akzeptieren, um es Urlaubern endlich möglich zu machen, vollkommen frei von Währungen zu bezahlen. In der Praxis ist dies leider nicht allzu schnell umsetzbar. Denn um als Zahlungsempfänger zu agieren, benötigen sie einen gesicherten Bitcoin-Wallet. Hierbei handelt es sich um eine digitale Geldbörse, in der die Token des Bitcoins aufbewahrt werden. HRS hat es geschafft einen solchen, gut gesicherten Wallet für sich zu finden. Möchte der Kunde seine Hotelrechnung in Budapest zahlen, bekommt er einen Link vom Hotel. Mit dem Smartphone bestätigen Sie die Zahlung, sodass das Hotel für seine Leistungen vergütet wird.

Eine Taxifahrt mit virtuellem Geld

In Budapest blüht das Leben rund um den virtuellen Coin auf, wodurch auch der Bitcoin Kurs steigt. So ist es nicht nur möglich, die Übernachtung im Hotel mit der Kryptowährung zu bezahlen, sondern auch die nächste Taxifahrt. Hierzu bestellen Sie sich ein Taxi des Unternehmens „Budapest Taxi“. Die Gesellschaft hat sich durch eine Kooperation mit dem ungarischen BTC-Zahlungsdienstleister „TheCoinPAY“ als erstes Unternehmen hervorgetan, das in all seinen Taxen Bitcoin akzeptiert. Nachdem die Fahrt durchgeführt ist, gibt Ihnen der Fahrer einen QR-Code. Diesen scannen Sie mit dem Smartphone und schon bekommen Sie eine Quittung für die geleistete Summe.

Vorbildfunktion für andere Nationen

„Was die Ungarn können, das können wir auch!“ – So denken es sich viele andere Nationen. Angetrieben von der zukunftsweisenden Zahlungsmöglichkeit in Ungarn versuchen, auch andere Länder nachzuziehen. Sie sehen in der Bezahlmethode mittels Kryptowährung die Möglichkeit, ihr Land für Investoren, Kryptowährungsinhaber und Handelnde attraktiv zu machen. Schließlich erfreut sich der Handel mit den Währungen immer größerer Beliebtheit, besonders auch nach der Pandemie, wenn die Werte von Bitcoin, Riffle und Co wieder ansteigen. Durch die wachsende Möglichkeit, mit dem Krypto Geld zu bezahlen, werden auch die Zahlen der Käufer gesteigert. Denn heute scheuen sich viele Menschen davor, Bitcoin zu kaufen, da es sich nur schwer real einsetzen lässt. Doch Kryptowährung bietet den Menschen, über Ländergrenzen hinaus, ohne Einschränkung durch das Finanzsystem, ein sicheres Zahlungsmittel.