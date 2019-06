Die Jacksons und Rick Astley gastieren in Paloznak

Die Jacksons, Rick Astley, die Brand New Heavies und Maceo Parker werden vom 1. bis 3. August zu den Highlights des diesjährigen Jazz-Picknicks in Paloznak am Plattensee gehören, sagte die Gründerin der Veranstaltung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Anlässlich ihres 55-jährigen Bestehens werden die Jacksons, die aus Jackie, Tito, Jermanie und Marlon der berühmten The Jackson 5 Brüder bestehen, am ersten Tag des Festivals auftreten, das von einem lokalen Weingut veranstaltet wird, sagte Orsolya Valde. Sie werden ihrem Bruder Michael Jackson, der vor zehn Jahren gestorben ist, Tribut zollen.







Auf dem Festival wird die ungarische Pop-Funk-Jazz-Band Peet Project am selben Tag und die Londoner Acid-Jazz und Funk-Gruppe Brand New Heavies am nächsten Tag auftreten. Am Abschlusstag stehen der britische Sänger und Songwriter Rick Astley und der amerikanische Funk- und Soul-Jazz-Saxophonist Maceo Parker auf dem Programm. An den drei Tagen des Festivals werden auch andere ungarische Jazzkünstler teilnehmen sowie Kinderprogramme, lokaler Wein und regionale Küche angeboten.