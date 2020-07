Ungarn: Verteidigungsausgaben nähern sich 2% des BIP

Ungarns Verteidigungsausgaben werden im Jahr 2021 auf 1,66% des BIP steigen und sich damit dem von der NATO von den Mitgliedsstaaten geforderten Ausgabenbedarf von 2% nähern, sagte der Verteidigungsminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der zentrale Haushalt, der am Freitag vom Parlament verabschiedet wurde, hat 778 Milliarden Forint (2,2 Milliarden Euro) für Verteidigungszwecke im nächsten Jahr bereitgestellt, 162 Milliarden Forint mehr als 2020, sagte Tibor Benkő gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 und fügte hinzu, dass 25-30% der Mittel für Aufrüstungen ausgegeben werden. Die Käufe der Armee werden fortgesetzt, und Ungarn wird bald die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern erhalten, so Benkő.

Die erste Lieferung von 12 Leopard 2 A4HU-Panzern des deutschen Herstellers Krauss-Maffei Wegmann (KMW) soll diesen Sommer auf dem Armeestützpunkt Tata eintreffen. Die Leopard A4HU-s wurden für die Ausbildung geleast, bis im Jahr 2023 eine neue Auslieferung der hochmodernen A7-Typen eintrifft, sagte Brigadegeneral Gábor Lőrincz, der Kommandeur der Panzereinheit in Tata, gegenüber Magyar Nemzet. Ungarische Panzerfahrer werden im September in Österreich mit der Ausbildung beginnen, bevor sie sich später in Deutschland und Ungarn weiterbilden, sagte er.

Die Leopard 2-Panzer sind Teil des umfassenden Verteidigungsentwicklungsprogramms „Zrínyi 2026“ des ungarischen Militärs. „Mit dem Modell Leopard 2 A7+HU werden wir Weltklasse-Status erreichen“, sagte Lőrincz.