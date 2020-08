8. Ungarische MidAm Open Championship in Zalacsány

Vom 4. bis 6. September 2020 findet im Zala Springs Golf Resort in Zalacsány die 8. Ungarische MidAm Open Championship für Frauen und Männer statt. Die Meisterschaft ist ein WAGR Event. Die Liste des World Amateur Golf Ranking wird anhand der Ergebnisse der Amateurturniere regelmäßig aktualisiert.





Veranstalter sind der ungarische Golfverband, der ungarische Mid-Amateur Golfverband und das Zala Springs Golf Resort. Gespielt wird nach den Regeln von R&A Rules Limited gemäß der Ranglistenausschreibung der MidAm Golf Tour 2020. Das Format ist ein Stroke Play auf 54 (3 x 18) Löchern.

Anmeldungen sind unter www.midamgolf.hu/open-championship möglich, Anmeldeschluss ist der 2. September 2020, 16 Uhr. Das Startgeld beträgt 175 Euro pro Person. Es umfasst die Gebühr für die Organisation des Wettbewerbs, Greenfees am Tag vor dem Wettkampf (Trainingstag) und an den Wettkampftagen, ein Snackpaket am 3. Tag des Wettbewerbs, das Abendessen am Donnerstag und Freitag, die Teilnahmegebühr für die Gruppengolfstunden, eine Weinprobe am Samstag und das Mittagessen am Sonntag.

Im Zala Springs Golf Resort und im nahegelegenen Batthyány Schlosshotel**** Zalacsány stehen einzigartig schöne Unterkünfte für die Teilnehmer und ihre Begleitungen zur Verfügung.