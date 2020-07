Landwirtschaftsminister diskutiert über Gemeinsame Agrarpolitik der EU in Brüssel

Die Landwirtschaft könne nur dann zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen, wenn sie Ziele habe, die praktisch umsetzbar seien, sagte Ungarns Landwirtschaftsminister István Nagy in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nagy nahm an einer Sitzung des Rates für Landwirtschaft und Fischerei der Europäischen Union teil, bei der die Gemeinsame Agrarpolitik der Gemeinschaft ganz oben auf der Tagesordnung stand, sagte sein Ministerium in einer Erklärung. Das Dokument zitierte den Minister mit den Worten, dass die Ziele der EU, die darauf abzielen, den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren und den ökologischen Landbau zu fördern, zu ehrgeizig seien und dass die Erreichung dieser Ziele die Produktion reduzieren, die Preise erhöhen und der Wettbewerbsfähigkeit schaden könnte. „Bei der Festlegung von Richtwerten sollten die bisher von den Mitgliedsstaaten ergriffenen Maßnahmen berücksichtigt werden“, sagte Nagy.

Bei den Gesprächen drängten Ungarn, Bulgarien, Polen, Rumänien und Slowenien die Europäische Kommission, die Regeln für die Kennzeichnung von importiertem Honig in Bezug auf das Herkunftsland zu verschärfen. Nach den vorgeschlagenen Regeln könnte Honig „zweifelhafter Herkunft“ aus Drittländern zurückverfolgt und so in den Regalen angegeben werden.