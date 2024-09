Treffen der Landwirtschaftsminister Ungarns und der Ukraine in Kiew

Ungarn betrachtet die Interessen der ungarischen Landwirte weiterhin als vorrangig und die Regierung wird das Importverbot für landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine aufrechterhalten, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Donnerstag in Kiew nach Gesprächen mit Taras Vysotsky, dem ukrainischen Interimsminister für Agrarpolitik und Ernährung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Nagy mit den Worten, Ungarn erkenne die Bemühungen der Ukraine in der Landwirtschaft an, diese dürften jedoch nicht zu Lasten der ungarischen Landwirtschaft gehen. Er sagte auch, dass Ungarn weiterhin die Durchfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus der Ukraine durch Ungarn erlauben werde. Nagy sagte bei dem Treffen, dass sich der Dialog zwischen dem ungarischen und dem ukrainischen Landwirtschaftsministerium in letzter Zeit stabilisiert habe und es kein Problem gebe, das die beiden Seiten nicht besprechen könnten, da gute Antworten auf die Herausforderungen nur gemeinsam gegeben werden könnten. Er wies auch darauf hin, dass die von Brüssel eingeführten autonomen Handelsmaßnahmen (ATM) am 5. Juni 2025 auslaufen würden, so dass die Europäische Union bis dahin eine langfristige Lösung für die durch ukrainische Agrarprodukte verursachten Probleme finden müsse. Nagy lud Vysotsky zu einem offiziellen Treffen nach Ungarn ein und bat ihn, an der Tagung des EU-Agrarrates teilzunehmen, die von Ungarn geleitet wird.