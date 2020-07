Reisebüros in Ungarn wollen Entlastung von der Regierung

Der Verband der ungarischen Reisebüros (MUISZ) hat die Regierung aufgefordert, die Ermäßigungen bei der Lohnsteuer auszuweiten und dem Sektor Präferenzen für Kurzarbeit zu gewähren, um Entlassungen zu reduzieren, informierte die Wirtschaftszeitung Világgazdaság – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





MUISZ will, dass die am 30. Juni ausgelaufenen Lohnsteuerermäßigungen bis zum 28. Februar verlängert werden. MUISZ-Präsidentin Judit Molnár sagte der Zeitung, dass die Reisebüros im Jahr 2020 voraussichtlich 80% ihrer Jahreseinnahmen verlieren werden, während 80-85% ihrer Mitarbeiter in den vergangenen vier Monaten auf der Lohn- und Gehaltsliste blieben. Da jedoch die Aussichten für Winterreisen weiterhin düster sind, werden viele beliebte Reiseziele wegen ihrer Coronavirus-Infektionsrate als „rot“ gekennzeichnet oder für Reisen nicht empfohlen.

Die Krise in diesem Sektor könnte sich ohne staatliches Eingreifen verschlimmern, sagte sie. Selbst Reisebüros mit starker finanzieller Unterstützung könnten das Personal im besten Fall auf 50-60% des normalen Niveaus reduzieren, so Világgazdaság.