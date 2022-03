Einreise nach Ungarn ist wieder uneingeschränkt möglich

Ab dem 7. März wird die Situation im Tourismus wieder so sein wie vor der Pandemie, d. h. Reisen nach Ungarn sind ohne Einschränkungen möglich. Nach Ansicht der Präsidentin des MUISZ könnte dies in der kommenden Zeit ein Wettbewerbsvorteil für den ungarischen Tourismus sein – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Die Regierungsverordnung über die Aufhebung bestimmter Schutzmaßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie wurde am Freitag im Ungarischen Staatsanzeiger veröffentlicht, und aus ihrem Absatz 9 geht hervor, dass die Regierung ab dem 7. März auch die Regierungsverordnung 408/2020 (VIII. 30.) über Reisebeschränkungen während der Pandemievorbereitung aufheben wird, mit der die Grenzschließung eingeführt und die Grenzkontrollen ab Anfang September 2020 vorübergehend wieder eingeführt wurden. Auf der Pressekonferenz der Regierung am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass mit dem Abklingen der fünften Welle der Epidemie die verbleibenden epidemiologischen Restriktionen aufgehoben und die Verwendung des Immunitätsausweises abgeschafft werden soll.

In der Praxis bedeutet die Aufhebung der Einreisebeschränkungen, dass es ab Montag wieder möglich ist, frei nach Ungarn einzureisen, ohne einen Impfpass, ein ärztliches Attest oder einen PCR-Test vorlegen zu müssen.

Die Land- und Wassergrenzen des Landes sind seit Juni letzten Jahres für Einreisende aus Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Rumänien und der Slowakei uneingeschränkt geöffnet und wurden später auch auf die Ukraine ausgedehnt, aber bisher mussten Flugreisende ihre Immunität nachweisen. Dies wird ab Montag nicht mehr der Fall sein. „Es ist eine große Hilfe für die ungarische Reisebranche, dass es nach fast zwei Jahren wieder möglich ist, Touristen in Ungarn ohne Einschränkungen zu empfangen“, sagte Judit Molnár, Präsidentin des Verbands der ungarischen Reisebüros, gegenüber Turizmus.com. Sie erinnerte daran, dass der Reisemarkt am meisten unter der Pandemie gelitten hat.

Die Präsidentin hofft, dass dieser Schritt Ungarn in eine wettbewerbsfähige Position gegenüber Ländern bringt, die für die Einreise in ihr Hoheitsgebiet immer noch einen Covid-Immunitätsausweis verlangen, da damit die zusätzlichen Kosten für den PCR-Test entfallen, die viele von einer Reise ins Ausland abgehalten haben könnten. „Die Aufhebung der Einreisebeschränkungen in Ungarn könnte die Zahl der Städtereisen nach Budapest erhöhen, sich positiv auf den Festival- und Veranstaltungstourismus auswirken und die möglichen negativen Auswirkungen des Krieges im Nachbarland Ukraine auf den Tourismus in Ungarn abmildern“, fügte Judit Molnár hinzu.

Kein Impfzertifikat für Veranstaltungen

Wie bereits von der Regierung angekündigt, wird ab Montag die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften, Einkaufszentren, Postämtern, Kundenbetrieben, Theatern, Kinos, Museen und Sportveranstaltungen sowie in Gastronomiebetrieben abgeschafft, und die Beschäftigten von Gastronomiebetrieben müssen bei der Arbeit keine Masken mehr tragen.

Darüber hinaus werden ab Montag alle Beschränkungen für die Inanspruchnahme inländischer Dienstleistungen, die mit dem Erfordernis einer Immunitätskarte verbunden sind, aufgehoben. Für Sport-, Kultur-, Musik- und Tanzveranstaltungen sowie für Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Personen ist kein Impfzertifikat mehr erforderlich. Die Regeln für die Ausstellung und Gültigkeit des Immunitätsausweises werden sich nicht ändern, da sie im Einklang mit den EU-Vorschriften für den Covid-Ausweis entwickelt wurden, und die EU-Länder werden weiterhin entscheiden, ob sie für die Einreise in ihr Land einen Covid-Ausweis verlangen wollen, so kormany.hu.