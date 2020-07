Ungarn: Arbeitslosenquote lag Ende Juni bei 4,6%

Ungarns gleitender Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote lag bis Ende Juni bei 4,6%, 0,5 Prozentpunkte höher als im vorangegangenen Dreimonatszeitraum und 1,3 Prozentpunkte höher als zwölf Monate zuvor, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) mit. Die Quote umfasst die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 74-Jährigen. In absoluten Zahlen gab es 214.200 Arbeitslose, 24.000 mehr als im Vormonat und 58.700 mehr als ein Jahr zuvor – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In Fortführung einer Praxis, die einen Monat zuvor im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise begonnen hatte, veröffentlichte das KSH Daten allein für den Monat Juni, aus denen hervorgeht, dass die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen bei 240.000 lag, was die Arbeitslosenquote auf 5,1% anhob. In absoluten Zahlen stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Mai um 25.000 und lag damit 92.000 über dem Vorjahresmonat. Der rollierende Dreimonatsdurchschnitt der Erwerbstätigen betrug im Juni 4.408.200 bei den 15- bis 74-Jährigen, 102.600 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Beschäftigungsquote lag bei 59,5%, gegenüber 60,8% im Vorjahr. Unter den Erwerbstätigen befanden sich 80.700 Ungarn in geförderten Arbeitsprogrammen und 98.000, die im Ausland arbeiteten. Die Zahl der Beschäftigten auf dem inländischen primären Arbeitsmarkt ging gegenüber dem Vorjahr um 1,3% auf 4.229.600 zurück, während die Zahl der geförderten Arbeitnehmer um 25,8% sank.

Die Maßnahmen der Regierung haben dazu beigetragen, während der Coronavirus-Krise mehr als 260.000 Arbeitsplätze zu retten, sagte ein Staatssekretär des Ministeriums für Innovation und Technologie in einem Kommentar zu den Zahlen. Auf der anderen Seite, so Sándor Bodó, hätten über 100.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, so dass die Zahl der Beschäftigten in Ungarn auf 4,4 Millionen gesunken sei. Laut Bodó haben 200.000 Beschäftigte von Subventionen zum Erhalt von Arbeitsplätzen profitiert, 40.000 von der Unterstützung der Regierung für Unternehmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie 20.000 Ingenieure, die in Forschung und Entwicklung arbeiten.

Analysten sagten, dass eine Wiederbelebung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte die Beschäftigungssituation etwas verbessern könnte, aber die Subventionen der Regierung werden bis zum Ende des Sommers auslaufen oder geändert werden, während die Aufträge und Einnahmen der Unternehmen voraussichtlich nicht wieder auf das frühere Niveau zurückkehren werden.

Péter Virovácz, Chef-Analyst der ING Bank, sagte, dass die Arbeitslosenquote weiter steigen und bis Ende des Jahres 7-8% erreichen könnte. Er sagte, die Arbeitslosenquote von April bis Juni sei niedriger als erwartet, merkte jedoch an, dass viele arbeitslose Ungarn die Kriterien für die Einstufung als „arbeitslos“ im statistischen Sinne nicht erfüllten. Der Századvég-Ökonom Gábor Regős sagte, es bestehe die Chance auf einen weiteren Anstieg der Beschäftigung, fügte jedoch hinzu, dass die Trends stark von den Maßnahmen beeinflusst würden, die als Reaktion auf eine mögliche zweite Welle der Epidemie weltweit ergriffen würden, sowie von den Unsicherheiten bezüglich der Wiederaufnahme des Tourismus und der Unterhaltung.