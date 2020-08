Ministerium: Schulen werden am 1. September geöffnet

Die Regierung plant, das Schuljahr regulär zu beginnen, wobei die Schulen am 1. September geöffnet werden sollen, sagte das Personalministerium – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Laut der Erklärung des Ministeriums rechtfertigt der Status der Coronavirus-Epidemie nicht, dass der digitale Unterricht die Klassenzimmer ersetzen soll, hieß es in der Erklärung, fügte jedoch hinzu, dass „in vielen Ländern ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist und auch die inländischen Zahlen besorgniserregend sind“. In der Erklärung hieß es auch, dass weitere Maßnahmen angeordnet werden könnten, falls die Regierung und die zuständigen Behörden die Notwendigkeit sehen sollten.

Die Schulen sollen ein Protokoll zur Prävention von Coronaviren erhalten, hieß es in der Erklärung, und es wurde hinzugefügt, dass Eltern Kinder mit Covid-19-Symptomen nicht zur Schule schicken sollten. Restriktive Maßnahmen für Schulen werden nicht notwendig sein, wenn die Eltern ein „verantwortungsbewusstes Verhalten“ an den Tag legen und die Schulen grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, fügte das Dokument hinzu.

Nach einem Regierungserlass, der demnächst veröffentlicht wird, beginnt das nächste Schuljahr am 1. September und endet am 15. Juni 2021. Die Kinder werden zwischen dem 23. Oktober und dem 1. November in die Herbstferien, zwischen dem 19. Dezember und dem 3. Januar in die Winterferien und zwischen dem 1. und 7. April in die Frühlingsferien gehen.