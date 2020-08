Ungarn: Polizei bringt elf Todesfälle mit neuer Designerdroge in Verbindung

Der Tod von elf Personen kann bisher mit einer neuen illegalen Designerdroge in Verbindung gebracht werden, von der angenommen wird, dass sie im Mai auf dem ungarischen Markt erschienen ist, sagte eine hohe Beamtin der nationalen Polizei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das synthetische Cannabinoid namens „4fmdmb-bica“ sei während einer Untersuchung der Umstände des Todes eines 23-jährigen Mannes in Miskolc in Nordungarn identifiziert worden, sagte eine leitende Beamtin. Die örtliche Polizei verhaftete drei Männer, die des Verkaufs der Droge verdächtigt wurden, sagte Ibolya Csákó. Weitere Ermittlungen zu zehn weiteren Todesfällen hätten ergeben, dass sie mit der neuen Droge in Verbindung gebracht werden können, die aus China stammt, sagte sie.

Die Opfer, die meisten von ihnen regelmäßige Drogenkonsumenten, die im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén im Nordosten des Landes lebten, waren zwischen 23 und 36 Jahre alt, fügte Csákó hinzu. Die anderen Todesfälle ereigneten sich in den Komitaten Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád und Tolna sowie in Budapest, sagte sie.