Dongwha Electrolyte wird ein Werk in der Nähe von Budapest errichten

Dongwha Electrolyte Hungary wird eine Elektrolytanlage im Wert von 11 Milliarden Forint (31 Mio. EUR) in Sóskút am Stadtrand von Budapest errichten, kündigte Péter Szijjártó, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Investitionen werden zunächst 90 Arbeitsplätze schaffen, sagte Péter Szijjártó auf einer Pressekonferenz. Er sagte, dass große Investitionen in Batterieanlagen vor Ort durch Samsung SDI, SK Innovation und andere koreanische Unternehmen eine Nachfrage geschaffen hätten, die der Dongwha-Konzern erfüllen könne. Der Wettbewerb um die Investition sei hart, da der Dongwha-Konzern Werke auf vier Kontinenten habe, sagte Szijjártó und bemerkte, dass das 13.000 Quadratmeter große Werk das erste in Europa sei.

Das Handelsvolumen Ungarns mit Südkorea sei in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 inmitten der Pandemie um 16% auf fast 2 Milliarden Dollar gestiegen, wobei die ungarischen Exporte um 26% zunahmen, sagte der Außenminister. Lee Si-Joon, der Präsident von Dongwha Enterprise, sagte, ihre Investition sei bereit, als „ein wichtiges Sprungbrett“ für Ungarn zu dienen, um einer der führenden Batterieproduzenten Europas zu werden.