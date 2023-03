Szijjártó: Regierung unterstützt Investitionen in Innovation im Gesundheitswesen

Die ungarische Regierung unterstützt weiterhin Investitionen in Innovationen im Gesundheitswesen, sagte Péter Szijjártó, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, bei der Eröffnung des neuen Zentrums des Biotech-Forschungsunternehmens Patólogiai Innovációs Inkubátor in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das erste Projekt des Unternehmens umfasst die Entwicklung von KI-basierten medizinischen Geräten für eine schnellere und präzisere Diagnose von Krebserkrankungen und Läsionen. Die Investition des britisch-japanischen Unternehmens, die mit einem staatlichen Zuschuss in Höhe von 190 Millionen Forint (489.000 Euro) unterstützt wird, wird laut Szijjártó 20 Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung schaffen. Ungarn gebe derzeit 1,6 % seines BIP für Forschung und Entwicklung aus, während es vor zehn Jahren noch weniger als 1 % gewesen sei, sagte der Minister und fügte hinzu, dass in diesem Sektor mehr als 90.000 Menschen beschäftigt seien.