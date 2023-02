Bosch investiert 70 Milliarden Forint in Logistik und Fertigung in Ungarn

Robert Bosch Power Tool, eine lokale Niederlassung des deutschen Technikriesen Bosch, hat eine Investition von 70 Mrd. Forint (183,0 Mio. EUR) angekündigt, um in Miskolc in Nordungarn ein Logistikzentrum zu errichten und die Fertigungskapazitäten für Batterien und Werkzeuge zu erweitern, wie Péter Szijjártó, der Minister für Außenbeziehungen und Handel, am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung unterstütze die Investition mit einem Zuschuss von 10 Milliarden Forint, sagte er. Ungarn habe die Krisen der vergangenen Jahre gut überstanden, dank „eines der wettbewerbsfähigsten Steuersysteme der Welt, das das attraktivste Umfeld für Investoren in Mitteleuropa geschaffen hat“, sagte er. Trotz aller Schwierigkeiten wuchs die ungarische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 4,6 %, die Zahl der Beschäftigten lag sechs Monate in Folge über 4,7 Millionen, und die Exporte stiegen um 19 % auf 142 Milliarden Euro, sagte er. Gleichzeitig seien im vergangenen Jahr Investitionen im Wert von 6,5 Milliarden Euro nach Ungarn geflossen, wodurch Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung geschaffen worden seien, sagte er.

Bosch, das rund 20.000 Menschen in Ungarn beschäftigt, hat in den vergangenen Jahren Investitionen im Wert von Hunderten von Milliarden Forint nach Ungarn gebracht. Die Investitionen hätten zur Verbesserung der ungarischen Technologie beigetragen, sagte Szijjártó. Bosch trage zum Ziel der Regierung bei, „die Reindustrialisierung voranzutreiben und von Made in Hungary zu Invented in Hungary überzugehen“, fügte er hinzu. Deutsche Unternehmen sind die größte Investorengruppe in Ungarn, und der bilaterale Handel zwischen den beiden Ländern erreichte im November letzten Jahres einen Rekordwert von 60 Milliarden Euro, sagte er.