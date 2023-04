Varga: Starkes Interesse der Investoren an Ungarn

Investoren aus der ganzen Welt zeigen weiterhin großes Interesse an der ungarischen Wirtschaft, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag. „Wie aus den jüngsten Bewertungen der Rating-Agenturen hervorgeht, schätzen die Investoren die stabilen Grundlagen der ungarischen Wirtschaft positiv ein“, so Varga auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir haben das Haushaltsdefizit trotz des Krieges, der Sanktionen und des Wahljahres reduziert. Wir haben auch die Staatsverschuldung stärker als erwartet reduziert“, fügte er hinzu. Varga wies darauf hin, dass Ungarns Wirtschaft auch ohne die Mittel aus der Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) schneller wuchs als der Durchschnitt der Europäischen Union. „Wir werden auch in diesem Jahr eine Rezession vermeiden“, fügte er hinzu.