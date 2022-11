Rückgang der Steuerquote in Ungarn größter in der EU

Der Rückgang der ungarischen Steuer-/BIP-Quote im vergangenen Jahr war der größte in der Europäischen Union, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag unter Berufung auf Daten von Eurostat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Eurostat-Daten zeigen, dass der Anteil der Steuern und Sozialbeiträge am BIP in Ungarn von 36,1 % im Jahr 2020 auf 34,0 % im Jahr 2021 gesunken ist. Die durchschnittliche Steuerquote für die gesamte EU lag 2021 bei 41,7 %. „Die Regierung hat auch in diesem Jahr die Steuern weiter gesenkt, indem sie die Steuern der Arbeitgeber um 600 Milliarden Forint (1,46 Milliarden Euro) reduzierte, wodurch das Land auch 2022 seine Spitzenposition unter den EU-Ländern behalten wird“, so Varga auf Facebook.