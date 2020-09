Ungarn: Rückgang der Gästeübernachtungen um 42,3% im Juli

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen Unterkünften in Ungarn ging im Juli um 42,3% gegenüber dem Vorjahr auf 2.586.000 zurück, da die Pandemie die Tourismusindustrie weiter in Mitleidenschaft zog, wie die vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten zeigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Übernachtungen von inländischen Reisenden sank um 18,1% auf 2.108.000, während die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Besuchern um 74,9% auf 478.000 zurückging.