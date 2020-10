Chervon-Gruppe will Autoteilewerk in Miskolc errichten

Der chinesische Chervon-Konzern wird in Miskolc, im Nordosten Ungarns, ein Autoteilewerk im Wert von 17,5 Milliarden Forint errichten, sagte Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Regierung unterstützt die Investition, die 138 Arbeitsplätze schaffen wird, mit einem Zuschuss von 5,3 Milliarden Forint, sagte Szijjártó. Die Anlage wird jährlich 2 Millionen Teile für Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge produzieren.

Szijjártó sagte, die chinesische Investition zeige, dass Ungarn weiterhin ein attraktives Investitionsziel bleibe, und fügte hinzu, dass die in den letzten Wochen gestarteten Projekte dazu beitragen würden, „Ungarn zu einer erfolgreichen Position in einem neuen Kapitel der Weltwirtschaft zu verhelfen“. Szijjártó sagte, dass derzeit etwa 700 Unternehmen im Automobilbau tätig seien, der in Ungarn eine 120-jährige Geschichte habe.

Als „Hochburg des europäischen Automobilbaus“ habe Ungarn im vergangenen Jahr 550.000 Autos und über 2 Millionen Motoren hergestellt, von denen 90% exportiert worden seien, sagte der Minister. Szijjártó sagte auch, dass angesichts der Coronavirus-Epidemie jede Investition „Gold wert“ sei, weil sie dazu beitrage, Arbeitsplätze zu retten und der nationalen Wirtschaft zu neuen Technologien zu verhelfen.