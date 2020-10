Karácsony: Budapester Dekret über das Tragen von Masken wird aufgehoben

Eine bevorstehende Sitzung der Budapester Generalversammlung wird eine kommunale Verordnung über das Tragen von Masken aufheben, weil sie gegen eine Regierungsverordnung, eine übergeordnete Regelung, verstößt, sagte der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In Übereinstimmung mit der Regierungsverordnung werden Masken, die Nase und Mund bedecken, an bestimmten Orten obligatorisch zu tragen sein, und es wird nicht ausreichen, einen Schal zu tragen, wie in der Stadtverordnung festgelegt, sagte Karácsony auf Facebook. „Die neuartige Coronavirus-Epidemie breitet sich im Land mit einer beispiellosen Geschwindigkeit aus“, sagte er und forderte alle auf, die Präventivvorschriften zu beachten.

Karácsony sagte, der Gemeinderat habe als erster gehandelt, als er im Frühjahr die Gesichtsbedeckung zur Pflicht gemacht habe, und als erster habe er im Herbst strengere Vorschriften eingeführt, die die Gesichtsbedeckung nicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften, sondern auch in Theatern und anderen kulturellen Einrichtungen zur Pflicht machten. Dank der disziplinierten Einhaltung der Vorschriften durch die Budapester Einwohner zeige die nationale Statistik, dass die Hauptstadt im Vergleich zur Einwohnerzahl im Mittelfeld liege, was die Zahl der Infektionen betreffe, fügte er hinzu.