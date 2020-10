Regierung bietet Budapest 60 Milliarden Forint als Hilfe an, wenn sie Projekte finanzieren kann

Die Zentralregierung hat beschlossen, der Stadt Budapest eine erste Runde von 60 Milliarden Forint (164,4 Mio. EUR) als Erleichterung anzubieten, wenn die Regierung die Finanzierung einer Reihe großer kommunaler Projekte übernehmen kann, teilte der Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten für Budapester Entwicklungen gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.





Die Regierung schlägt vor, die Finanzierung des Biodoms im Stadtpark, der Gellért-Berg-Standseilbahn, des Ausbaus des Straßenbahnnetzes in Buda, des Ausbaus des Busbahnhofs am Etele Platz und eines Projekts, das die Pester Uferstraße teilweise für Fußgänger zugänglich machen würde, zu übernehmen, sagte Balázs Fürjes in einer Erklärung.

Er fügte hinzu, dass die Projekte zuvor vom Bürgermeister von Budapest, Gergely Karácsony, als solche bezeichnet worden seien, die mehr Unterstützung der Zentralregierung sowie Einnahmen aus kommunalen Steuererhöhungen und Darlehen der Stadtverwaltung benötigen. Fürjes sagte, der Vorschlag der Regierung, „Budapest gemeinsam zu entwickeln, ohne Steuern zu erhöhen oder Kredite aufzunehmen“, sei „einfacher und praktischer“. Er sagte, die Zentralregierung werde Karácsony die Garantie geben, dass die Pläne für die von ihr finanzierten Projekte gemeinsam mit dem Stadtrat ausgearbeitet würden und nur mit der Zustimmung der Stadtspitze vorankommen würden. Fürjes fügte hinzu, dass die Zentralregierung die Finanzierung der Projekte nur auf der Grundlage von Konsultationen mit dem Gemeinderat und den Bedürfnissen des Bürgermeisters übernehmen werde.