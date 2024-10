Regierung unterstützt kulturelle Entwicklungen der jüdischen Gemeinde

Die Regierung unterstützt die Entwicklung der religiösen, karitativen und kulturellen Einrichtungen der ungarischen jüdischen Gemeinde. Dies teilte das Bauministerium am Dienstag nach Gesprächen zwischen dem Bauminister János Lázár und dem Vorsitzenden des jüdischen Verbands MAZSIHISZ, Andor Grósz, mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Seiten überprüften die teilweise staatlich finanzierten laufenden Projekte jüdischer Organisationen und schlossen eine Vereinbarung, wonach die Regierung 2,8 Milliarden Forint (69 Millionen Euro) für die Renovierung des MAZSIHISZ-Krankenhauses in Budapest bereitstellen wird, so das Ministerium in einer Erklärung. Außerdem wird die Regierung 635 Millionen Forint zur Finanzierung der Pläne für die Erneuerung des Rabbinerseminars und der Jüdischen Universität OR-ZSE beitragen, so die Erklärung, und fügte hinzu, dass die Regierung auch ihre Bereitschaft signalisiert habe, Mittel für die Renovierung des Hauptsitzes der jüdischen Gemeinde in der Budapester Sip-Straße bereitzustellen.