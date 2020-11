Orbán: Regierung will Hotel- und Gaststättengewerbe helfen

In den kommenden 30 Tagen werde der Staat den Hotels 80% der vor dem 8. November registrierten Buchungen erstatten, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán auf Facebook und kündigte eine neue Runde restriktiver Maßnahmen an, mit denen die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Restaurants und Freizeiteinrichtungen werden für die nächsten 30 Tage von der Beitragszahlung für ihre Angestellten befreit sein, und die Regierung wird die Hälfte der Lohnkosten ihrer Angestellten übernehmen, sagte der Ministerpräsident. Arbeitgeber hätten jedoch nur dann Anspruch auf diese Zuschüsse, wenn sie sich verpflichten, ihre Angestellten zu behalten und zu bezahlen, sagte er. Obwohl die Krankenhäuser gut mit Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten ausgestattet sind und „Ärzte und Krankenschwestern über ihre Kräfte hinaus arbeiten … sind sie auch Menschen und haben ihre Grenzen“, sagte Orbán. Ein Impfstoff werde erst in einigen Wochen erwartet, fügte er hinzu.

Seit Beginn der Pandemie habe es in Ungarn 109.000 Infektionen gegeben, in Europa 8 Millionen, sagte Orbán. „Wir alle wissen, dass es nicht einfach sein wird. Die nächsten Wochen werden hart sein“, sagte er. „Aber der Impfstoff ist jetzt in Reichweite, bis dahin müssen wir durchhalten … wir müssen uns um die älteren Menschen kümmern und die Regeln einhalten. Kümmern wir uns umeinander! Wenn wir zusammenstehen, werden wir wieder Erfolg haben.“