Mehr als 28.000 Schüler nehmen an Sommerjob-Programm teil

Mehr als 28.200 Schüler nehmen in diesem Jahr an einem von der Regierung subventionierten Sommerjobprogramm teil, sagte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, Sándor Czomba, am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Czomba erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender M1, dass die Regierung in diesem Jahr 3,5 Milliarden Forint (9,0 Mio. EUR) für das Programm bereitgestellt habe. Im Rahmen des Programms haben die Gemeinden Anspruch auf Zuschüsse, die 100 % der Lohnkosten für Schüler für zwei Monate abdecken, obwohl die Arbeitszeit auf sechs Stunden pro Tag begrenzt ist. Unternehmen in der Landwirtschaft, im Tourismus und im Gaststättengewerbe haben Anspruch auf Zuschüsse in Höhe von 75 % der Lohnkosten für Schüler, die bis zu acht Stunden pro Tag arbeiten können.