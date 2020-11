Kernkraftwerk Paks 2 erhält Genehmigung vom Energieamt

Ungarns Energieregulierungsbehörde (MEKH) hat die Genehmigung für den Bau des Atomkraftwerks Paks 2 erteilt, teilte die Behörde am Freitag in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Atomerőmű Zrt, das für das Projekt verantwortliche Unternehmen, habe im Oktober 2020 einen Antrag auf eine Baugenehmigung bei der MEKH eingereicht, hieß es in einer Erklärung am Freitag. Nach Prüfung des Inhalts des Antrags, um sicherzustellen, dass er den einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht, sagte die MEKH, dass der Bau des Kraftwerks mit einer Nennleistung von 2.524 Megawatt fortgesetzt werden kann, fügte sie hinzu. Die Behörde prüfe die Versorgungssicherheit des Stromnetzes und die von der Nationalen Atomenergiebehörde durchgeführten Verfahren zur Sicherung der Nukleartechnologie im Rahmen ihrer Bewertung, hieß es in der Erklärung.

István Mittler, der Kommunikationsdirektor des Paks-2-Projekts, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die MEKH-Genehmigung von „überragender Bedeutung“ sei, ähnlich wie spezifische Genehmigungen wie die Umweltgenehmigung und die Standortgenehmigung, die Voraussetzungen für den Bau, die Produktion, die Beschaffung und die Installation der neuen Blöcke sowie für die von der Nationalen Atomenergiebehörde erteilte Baugenehmigung sind.