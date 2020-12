Szijjártó unterzeichnet Abkommen über Entwicklungen von Schneider Electric

Der ungarische Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó hat am Donnerstag mit den Leitern von Schneider Electric eine Vereinbarung über die Modernisierung der Werke des Elektronikkonzerns in Ungarn unterzeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó sagte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI in Paris, dass die Entwicklungen die Werke von Schneider in Zalaegerszeg im Südwesten Ungarns, Gyöngyös im Norden und Kunszentmiklós im Osten betreffen werden. Die ungarische Regierung unterstützt die Projekte im Wert von insgesamt 4,5 Milliarden Forint (12,6 Millionen Euro) mit einem Zuschuss von 600 Millionen Forint, sagte der Minister. Im Rahmen des Programms wird Schneider eines seiner europäischen Einkaufszentren in Budapest einrichten und mehr als 100 neue Arbeitsplätze schaffen, fügte er hinzu. Dank niedriger Steuern, guter Infrastruktur und politischer Stabilität seien Produktion und Dienstleistungen in Ungarn gut bedient, sagte Szijjártó.

Der Minister traf sich auch mit Führungskräften des Peugeot-Konzerns, der die ehemaligen Opel-Werke in Ungarn betreibt. Peugeot plant nach der Fusion mit Fiat Chrysler große Veränderungen mit dem Ziel, das viertgrößte Automobilkonglomerat der Welt zu bilden. Er sagte, die Führung des Unternehmens solle sich des äußerst wettbewerbsfähigen und effizienten Produktionsvermächtnisses von Szentgotthárd bewusst sein.

Er fügte hinzu, dass in diesem Jahr eine neue Motorengeneration im Werk die Produktion aufgenommen habe, von der jährlich 350.000 Stück produziert würden. „Es gibt Spielraum, diese Zahl zu erhöhen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung möchte, dass Szentgotthárd weiterhin eine wichtige Produktionsbasis für das neue Automobilunternehmen bleibt.