Deutsche Handball-Frauen wahren Chance aufs EM-Halbfinale

Deutschlands Handball-Frauen sind mit einem überzeugenden Sieg in die Hauptrunde der Europameisterschaft gestartet. Die DHB-Auswahl gewann am Samstag in Kolding gegen Ungarn mit 32:25 (13:11) und wahrte mit 4:2 Punkten ihre Chance auf das Halbfinale.

Beste deutsche Werferinnen waren Rückraum-Ass Emily Bölk mit fünf Toren sowie Antje Lauenroth und Xenia Smits (beide 4). Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Henk Groener ist am Montag Weltmeister Niederlande.